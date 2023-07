Calciomercato Roma, le quote non mentono: arriva l’attaccante

Calciomercato Roma, le quote non mentono: dopo l’incontro per Morata che ha portato ad una fumata grigia, i giallorossi hanno in mano il centravanti

L’attaccante. Quello che alimenta i sogni. Sempre. A tutte le latitudini. Anche dentro la Roma, perché adesso un attaccante a Mourinho – forse due – manca. Sì, il solo Belotti come vera punta dentro la squadra non può assolutamente bastare allo Special One per affrontare l’intera stagione, e la società si sta muovendo per questo.

Ieri c’è stato l’incontro con i rappresentanti di Morata che hanno portato ad una fumata grigia. Al momento la Roma crede che le richieste dell’Atletico Madrid siano eccessive, quindi clamorosi colpi di scena in queste ore – magari con un inserimento forte di qualche club – un altro incontro ci sarà nei prossimi giorni. Con il pressing ovviamente di Mourinho, che ha deciso che è lo spagnolo quello da prendere subito.

Calciomercato Roma, Scamacca vicino

Sullo sfondo ovviamente rimane Scamacca, l’attaccante del West Ham che Tiago Pinto ritiene quello forse più funzionale alla propria rosa. E infatti i colloqui ci sono da diverso tempo ma ancora non sono decollati: la trattativa si è incagliata sulla formula: la Roma vuole il prestito con diritto, gli inglesi vorrebbero l’obbligo. Forse una soluzione potrebbe arrivare.

Sicuri che possa arrivare sono i quotisti di Goldbet, che piazzano i giallorossi favoritissimi nella corsa all’attaccante, tant’è che un suo approdo in giallorosso è dato a 1,50 volte la posta. Davanti alla Juventus che invece è data a 3 e il West Ham, attuale club dell’ex Sassuolo, a quota 4. Milan, Inter, Lazio, Napoli e le altre, che sono in corsa secondo i bookmaker, hanno poche possibilità. Per la Roma quindi la strada sembra spianata, in discesa. Anche per via di quelle dichiarazioni di qualche giorno fa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.