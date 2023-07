(Inna)Morata fatale, stregato dalla Roma: finale thriller

La partita legata al futuro di Alvaro Morata è ancora tutta aperta e non sono esclusi colpi di scena: testa a testa Roma-Inter, la situazione.

Nelle ultime ore i riflettori si sono inevitabilmente accesi su Alvaro Morata. Dopo il blitz della Juventus per Lukaku, con i bianconeri che devono però definire prima l’addio di Vlahovic, l’Inter ha virato con decisione sull’attaccante spagnolo, da tempo nel mirino della Roma.

L’incontro materializzatosi nel pomeriggio tra l’entourage del calciatore e gli uomini mercato dell’Inter è stato un summit positivo che ha avvicinato le parti. La partita, però, è ancora tutta da giocare e i colpi di scena sono dietro l’angolo. La Roma, infatti, non è assolutamente fuori dalla corsa e proverà nelle prossime a capire i margini di manovra.

Dopo aver memorizzato le richieste del calciatore, infatti, la priorità dei giallorossi dovrà essere quella di andare incontro alle richieste dei Colchoneros che non intendono assolutamente fare sconti. L‘Atletico, per adesso, si è mostrata assolutamente inamovibile: Morata lascerà la Spagna solo se arriverà un’offerta da 20 milioni di euro.

C’è il gradimento di Morata all’opzione Roma: testa a testa con l’Inter

Condizioni che anche l’Inter sarebbe disposta ad avvicinare ma non accontentare in pieno. Secondo quanto evidenziato da “Il Corriere dello Sport“, infatti, i nerazzurri non hanno affatto chiuso la trattativa con l’Atletico Madrid.

Lo spagnolo, infatti, continuerebbe a caldeggiare e a preferire la Roma. Il lungo lavoro sottobraccio svolto da Mourinho e Dybala ha sortito gli effetti sperati, anche se chiaramente lo spagnolo non continuerà ad aspettare ancora per molto. Sia i Friedkin che Zhang stanno capendo se ed eventualmente come rilanciare; si prospetta una fase di attesa, in cui sia l’Inter e la Roma valuteranno con attenzioni i margini di un eventuale affondo.

Un testa a testa che chiaramente calamiterà l’attenzione nei prossimi giorni, rendendo ancor più rovente una sessione di calciomercato nella quale le emozioni non sono affatto mancate. Il gradimento di Morata all’opzione Roma c’è: manca ancora una quadra con l’Atletico. Dettaglio non trascurabile ma non insormontabile: prossime ore decisive.