Morata ha detto sì all’Inter: incontro con l’agente e Roma in attesa

Morata ha detto di sì all’Inter: incontro con l’agente del giocatore e Roma in attesa di quelli che sono gli sviluppi che ci saranno nella giornata di oggi

Oggi l’agente di Morata incontra l’Inter, lo sappiamo, ve lo abbiamo detto ieri sera. Oggi l’Inter metterà sul piatto 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore e a quanto scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina aprirà una breccia in quella che è la possibile operazione di mercato che vede protagonista anche la Roma. Che ieri, nel proprio di incontro, ha chiesto pazienza al giocatore, capendo che per il momento le cifre sono troppo alte per cercare un affondo.

Alla Roma servirebbe l’ok dei Friedkin per affondare il colpo, sperando poi di recuperare i soldi investiti dal possibile doppio addio che riguarda Ibanez e Karsdorp. Ma per ora nessun accenno da parte della proprietà, niente di tutto questo. E l’Inter secondo il quotidiano rosa potrebbe mettere la freccia.

Morata ha detto di sì all’Inter, la situazione

E poi c’è un altro ribaltone stando a quanto racconta il giornale, diverso da quello che abbiamo capito e visto fino ad oggi. Stando alla Gazzetta dello Sport infatti nelle preferenze del giocatore ci sarebbe l’Inter, con Morata pronto a spalancare le porte ad un possibile arrivo in nerazzurro. Il motivo? Ambizione.

L’ambizione di poter giocare la prossima Champions League, l’ambizione di poter lottare per vincere il campionato. Questo sarebbe il pensiero del giocatore spagnolo che invece, da queste parte, si racconta abbia scelto la Roma per via di quella amicizia con Dybala e per via di un pressing asfissiante di Mourinho che lo vorrebbe con sé, magari già in Portogallo per il ritiro. Insomma, una telenovela che è appena iniziata e con la Juventus che rimane pure sullo sfondo della questione. Sarà una giornata importante per cercare di capire. Una giornata forse decisiva.