Accordo da 35 milioni a un passo: la Roma non aspettava altro

L’effetto domino vede la Roma recitare un ruolo tutt’altro che banale: il ribaltone che ridisegna i piani per l’attacco.

Scamacca o Morata, Morata o Scamacca, Scamacca e Morata insieme? Negli ultimi giorni a caracollare l’attenzione mediatica sulle possibili mosse in entrata della Roma sono stati soprattutto le voci legate ai due attaccanti.

Per entrambi i giallorossi hanno strappato il sì dei calciatori. Tuttavia la concorrenza per il bomber dell’Atletico Madrid è molto più folta, visto che l’Inter, dopo aver deciso di mollare definitivamente la presa per Lukaku, ha già incontrato l’entourage dello spagnolo per capire i margini di manovra. I Colchoneros, però, non si schiodano dalla richiesta di 20 milioni di euro e non hanno alcuna intenzione di fare sconti per evitare di mettere a bilancio una minusvalenze. Scenario per certi aspetti analogo a quello che si sta materializzando sul fronte Scamacca. Il West Ham, infatti, non sarebbe ancora entrato nell’idea di aprire al prestito con diritto di riscatto con cui la Roma vorrebbe far breccia nel muro eretto dal club inglese.

Calciomercato Roma, intrigo Scamacca: la mossa del West Ham che fa saltare il banco

La situazione, però, potrebbe presto cambiare. Come riferito da gazzetta.it, infatti, gli ‘Hammers’ sarebbero sempre più vicini a mettere le mani su Armando Broja, giovane attaccante di proprietà del Chelsea. L’affare potrebbe chiudersi sulla base di una valutazione complessiva da circa 35 milioni di euro.

Un investimento importante quello del West Ham, che testimonia il desiderio della proprietà di accontentare le richieste di David Moyes, che sta spingendo molto affinché l’affare Broja possa chiudersi in tempi relativamente brevi. E chissà che tutto questo non possa aprire nuovi importanti scenari sul fronte Scamacca-Roma, con l’ex bomber del Sassuolo che ha già trovato l’accordo con i giallorossi e sta aspettando con il fiato sospeso aggiornamenti importanti sulla trattativa.