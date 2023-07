Agenti Morata spiazzati da Pinto: cosa è successo davvero

Agenti di Morata spiazzati da Pinto: ecco quello che è successo davvero nell’incontro di martedì tra le parti. La ricostruzione che svela tutto

Servono i Friedkin. E non sarà facile avere l’ok. Ma la Roma rimane in corsa per Alvaro Morata che – secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – continua a volere solo ed esclusivamente i giallorossi. La voglia di giocare con Dybala è quel punto a favore di Mourinho che aspetta a braccia aperte l’attaccante spagnolo.

Ma Pinto per ora non può superare l’offerta dell’Inter di 13milioni di euro messa sul piatto ieri per il cartellino dell’attaccante, a meno che i Friedkin non autorizzino ad un rilancio che potrebbe, forse, chiudere velocemente la questione. Ma quanto tempo ha la proprietà americana per fare questo? Poco, un paio di giorni al massimo, poi Morata si guarderà davvero intorno e spingerà verso altre soluzioni. Intanto, come detto, nel mezzo si è messa anche la Juventus che ieri ha incontrato, prima dell’Inter, gli agenti del calciatore spagnolo.

Calciomercato Roma, la situazione Morata

Il CDS, comunque, svela un altro particolare che ha colpito – in negativo – i rappresentanti del giocatore spagnolo: quella riluttanza di Pinto che è apparsa chiara nel faccia a faccia di fare un investimento del genere per un elemento trentenne e che potrebbe spostare gli equilibri all’interno di uno spogliatoio dove al momento gira tutto alla perfezione.

Il dirigente portoghese inoltre sa che questa possibile operazione va “contro” quelle che sono le idee societarie, che non vorrebbe investire su giocatori così avanti nell’età che poi non permettono nemmeno di pensare ad una futura rivendita. Sì, proprio così. Ecco perché comunque servono i Friedkin per sbloccare la matassa. Serve l’ok della proprietà texana che, qualora arrivasse, potrebbe dare quell’accelerata decisiva. Pinto alzerebbe il telefono, metterebbe sul piatto l’offerta, e i conti potrebbero essere chiusi presto, prestissimo, prima del dovuto.