Calciomercato Roma, derby capitale per il gran ritorno: stanno trattando

Calciomercato Roma, derby capitale per il gran ritorno: esigenza comune per Mourinho e Sarri.

Le esigenze che attualmente contraddistinguono l’operato di Pinto e colleghi, gravando su scelte e valutazioni in una fase di mercato delicata quanto importante, riguardano una pluralità di consapevolezze da tempo acquisite. Ai piani alti di Trigoria si è ben consapevoli dell’importanza di regalare nuovi elementi a Mourinho, dopo il grande lavoro in uscita dello scorso mese e, più in generale, di un modus operandi che fin qui permesso ai giallorossi di rinforzarsi nella piena osservazione del noto mantra della sostenibilità.

Quest’ultimo, dunque, sarà anche alla base delle future valutazioni, relativamente a quella che sarà almeno la prossima coppia di giocatori che la società dovrà cercare di regalare al proprio tecnico per innalzare tasso tecnico e numerico di una squadra non poco perfettibile. Dopo gli approdi di queste settimane, concretizzati senza alcun esborso, i nomi più caldi interessano soprattutto la zona avanzata, alla luce delle difficoltà vissute dal reparto e dalle occasioni fin qui individuate in Europa.

Calciomercato Roma, trattativa in corso per Paredes: derby e ritorno capitolino

I nomi di Morata e Scamacca, previa volontà di venire incontro alle esigenze e alle possibilità della Roma, potrebbero rappresentare scenari di non poco interesse, ai quali bisognerà però accompagnare i non meno importanti e numerosi discorsi relativi al rimpinguamento del centrocampo. Se per il bomber il corpo di nomi pare per ora ridursi soprattutto alla coppia Gianluca-Alvaro, per la regione mediana sono almeno tre i nomi attualmente valutati.

In queste settimane sono stati accostati numerosi profili, da Frattesi a Sabitzer, passando per McTominay e il più che fattibile Renato Sanches. A questi va però aggiunta la notizia tutt’altro che trascurabile proveniente dal giornalista argentino Gaston Edul, molto vicino al mondo Albiceleste.

A sua detta, dopo aver scartato l’opzione Galatasaray, potrebbe profilarsi un vero e proprio derby Roma-Lazio per Paredes. Ambedue sono in una fase di negoziazione per provare a regalarsi il centrocampista reduce dalla non felicissima esperienza a Torino e che, proprio su una delle due sponde del Tevere, potrebbe provare a ritrovarsi.