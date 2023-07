Calciomercato Roma, Morata non si allena: ecco cosa aspetta

Calciomercato Roma, Morata mania e sfida con Inter e Juventus. La posizione del giocatore è ormai chiara, ecco cosa è successo.

Il centravanti spagnolo sta generando in questa fase di calciomercato più o meno le medesime attenzioni catalizzate dalla posizione di Frattesi qualche settimana fa, quando al centro degli interessi principali della Serie A e delle sue squadre più importanti c’era proprio il centrocampista ex Roma conteso tra fascinosi progetti e un ritorno rivelatosi, poi, forse, meno voluto di quanto lui stesso volesse o potesse far credere.

Archiviato uno scenario che non poco avrebbe aiutato a corroborare una delle regioni di campo maggiormente necessitanti di interventi e migliorie, Tiago Pinto e colleghi hanno certamente operato ben lungi dallo sconforto e la passività, come emerso dalla grande attenzione fin qui rivolta ai numerosi scenari attualmente tenuti in considerazione ai piani alti di Trigoria.

Per la zona centrale di campo, dopo Aouar, continuano ad essere numerosi i nomi finiti sulle scrivanie di chi di competenza, unitamente però a quell’Alvaro Morata di cui detto sopra e che attualmente rischia con ogni probabilità di divenire il tormentone più importante di questo spezzone centrale e determinante di calciomercato.

Calciomercato Roma, Morata aspetta solo la Serie A: la decisione parla chiaro

Come noto, l’ex Juventus è finito nel mirino della Roma da non poco tempo, rappresentando uno dei due profili maggiormente graditi a tecnico e società giallorossi dopo l’infortunio di Abraham e l’aumento della consapevolezza relativa alla necessità di ingaggiare almeno un volto nuovo per la regione offensiva.

Più di Scamacca, Alvaro rappresenterebbe soluzione gradita a Mourinho, in questo momento in una fase di lavoro in quel di Trigoria ma anche di attesa per quelle che saranno le prossime mosse di Pinto. Ottenuto il benestare del giocatore, le complicazioni principali derivano in questa fase dall’interesse di un Inter che, come ribadiscono gli ultimissimi aggiornamenti di Calciomercato.it, sarebbe ancora in grande vantaggio per il numero 19 dell’Atletico.

La trattativa è ben lontana dalla conclusione ma nel corso della giornata odierna gli agenti del giocatore, Juanma Lopez e Giuseppe Bozzo, hanno trascorso la giornata in quel di Milano al fine di trovare un’intesa con i Colchoneros, intenzionati a liberarsi di Morata solamente alle condizioni stabilite e a cifre ben lontane da quelle che parevano inizialmente poter bastare.

Per quanto concerne il giocatore, questi continua ad aspettare una chiamata da un campionato a lui ben noto e gradito come il nostro, consapevole dei tanti interessi: il fatto che oggi non si sia allenato ne è certamente una dimostrazione.