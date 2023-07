Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: resta a Trigoria. Adesso la palla passa al giocatore che, però, non sembra avere nessuna intenzione di andare

Serviva una conferma, che come spiega il Corriere dello Sport questa mattina sarebbe arrivata. Quindi di dubbi al momento non ce ne stanno più. A meno che non sia lui a decidere di andare via. Ma questa è una opzione che al momento non sembra praticabile nonostante quel contratto in scadenza tra meno di un anno che potrebbe mettere un poco di apprensione. Per la Roma, farlo giocare senza accordo non sarebbe un problema – è successo così per El Shaarawy e per Smalling – quindi la palla passa al giocatore.

Parliamo di Leonardo Spinazzola, che adesso sa che Mourinho punta su di lui il prossimo anno. La rivelazione arriva dal quotidiano romano che, forse, mette fine a quella che poteva essere una telenovela che sarebbe potuta durare molto. Ma perché il forse? Perché c’è sempre l’Arabia sull’esterno mancino, e c’è pure quel contratto in scadenza che un poco di preoccupazione al giocatore la potrebbe mettere. Arrivati ad una certa età ognuno deve fare delle valutazioni per il proprio futuro e Spinazzola è pronto a farle.

Calciomercato Roma, la situazione di Spinazzola

La Roma ovviamente qualora Spinazzola portasse un’offerta per il suo cartellino la prenderebbe in considerazione, ma sarebbe ben felice di tenerlo per la prossima stagione. La benedizione di Mourinho sarebbe arrivata così come anche quella dello spogliatoio: i compagni non vorrebbe vedere andare via un elemento importante per il gruppo, uno che riesce a tenere uniti tutti insieme agli altri big della rosa.

Insomma, Spinazzola (per la Roma) resta a Trigoria. Ma da qui alla fine del calciomercato tutto potrebbe succedere. Però al momento la sensazione è che anche lo stesso voglia restare in giallorossa, magari guadagnandosi quel rinnovo che ancora non è arrivato che, però, potrebbe arrivare nel corso della stagione. Pinto ha già usato questo modus operandi. Lo sappiamo. E lo abbiamo visto.