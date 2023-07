Calciomercato Roma, ‘problema’ risolto: “Biennale per Handanovic”

Calciomercato Roma, l’annuncio a TV PLAY che non passa inosservato: la “voce fuori dal coro” è uscita allo scoperto. Ecco quanto riferito.

Sono diverse le priorità della Roma in questo frangente della sessione estiva di calciomercato. Dopo aver sistemato diverse cessioni nell’ultima settimana di giugno, infatti, i giallorossi stanno scandagliando soprattutto due piste in entrata.

Oltre all’attaccante in grado di sostituire l‘infortunato Tammy Abraham e di calamitare su di sé il reparto offensivo giallorosso, Pinto sta setacciando anche profili importanti per il centrocampo con Renato Sanches e Sabitzer ancora in lizza. In tutto questo eventuali uscite potrebbero ridisegnare nuove gerarchie e nuove esigenze per i giallorossi. Tra i pali, invece, salvo clamorosi colpi di scena non si dovrebbe provvedere ad un restyling sostanziale. Sarà sempre Rui Patricio, infatti, a difendere la porta della Roma, così come avvenuto negli ultimi due anni.

Calciomercato Roma, Scarnecchia sicuro: “Andrei a prendere Handanovic”

Reduce da una stagione importante nella quale si è quasi sempre fatto trovare pronto, il portiere lusitano offre ottime garanzie a Tiago Pinto. Del resto, fu proprio lo ‘Special One’ a caldeggiarne l’acquisto due estati fa. La scelta di affidare nuovamente a Rui Patricio le chiavi della porta giallorossa, però, ha fatto storcere il naso a Roberto Scarnecchia che, intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv PLAY, si è espresso in questi termini:

“Secondo me, non me ne voglia Rui Patricio, ma credo che il problema più grande sia il portiere; so che sono una voce fuori dal coro. Rui per me è un buon dodicesimo, la Roma se vuole vincere ha bisogno di un portiere. Certo non possiamo riprendere Allison però magari se Szcescny torna va bene. Pensa che io per uno/due anni così andrei a prendere Handanovic, per me uno dei portieri ancora più forti in circolazione.”