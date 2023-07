Mourinho vuole l’usato sicuro: doppia pista in Serie A per la Roma che potrebbe rimettere al centro delle attenzioni nomi che già sono circolati

Scamacca, Morata, Okafor, André Silva. Sono tutti nomi di possibili attaccanti che sono stati accostati alla Roma. Ma ancora nessuno è arrivato agli ordini di Mourinho che non solo spera che le cose si possano sistemare in fretta, ma che vorrebbe, soprattutto, quasi un usato sicuro: gente pronta ad essere buttata nella mischia senza particolari problemi.

Quindi, in attesa degli sviluppi sulle trattative che sono calde, e vale a dire per i primi due citati, secondo Il Messaggero in edicola questa mattina lo Special One si accontenterebbe, magari anche come seconda scelta, di quelli che sono elementi che giocano in attacco e che nel massimo campionato italiano hanno già giocato, e giocano, e che quindi sanno come bucare le difese delle squadre avversarie. Circolano due nomi dentro Trigoria, che a dire il vero qualche volta, già, sono usciti fuori.

Calciomercato Roma, doppia pista in Serie A

Il primo è quello di Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta che la scorsa stagione ha vissuto un’annata particolare, costellata da qualche infortunio di troppo. Ma ci sono pochi dubbi che, quando è in forma, riesce sempre a trovare la via della rete. I numeri sono chiari, basta leggerli, basta fare due calcoli per capire che Zapata potrebbe essere un innesto importante per la Roma. Un attaccante in grado di fare a spallate con tutti. Un vero bomber.

E poi c’è sempre un’altra pista, scendendo un poco e fermandoci in Emilia. Beh, più che piste concrete adesso si parla solamente di possibili interessi che potrebbero qualora le cose non andassero per il verso giusto diventare qualcosa in più. E parliamo di Arnautovic, centravanti austriaco del Bologna che Mourinho ha avuto alle proprie dipendenze all’Inter più di un decennio fa. Con Thiago Motta lo scorso anno c’è stato qualche screzio. E chissà, potrebbe passare da uno all’altro Tiago.