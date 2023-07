Svolta a sorpresa Roma: raggiunto un nuovo accordo

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano dettagli importanti sull’evolvere della trattativa: il sì che cambia le carte in tavola.

Giorni bollenti in casa Roma. La volontà del club giallorosso di puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho, infatti, si coniuga con l’esigenza di sbloccare quelle situazioni in uscita ancora in essere. I dossier al vaglio di Tiago Pinto di certo non mancano.

Prima di affondare il colpo per Sabitzer e Morata, infatti, il GM capitolino preferirebbe incamerare un discreto tesoretto da poter reinvestire. La lista dei calciatori cedibili è sicuramente nutrita. Tra i profili considerati sul mercato c’è sicuramente Gonzalo Villar, che ritornato nella Capitale dopo la fine del prestito al Getafe, è pronto nuovamente a fare le valigie. Sotto questo punto di vista importanti aggiornamenti trapelano dalla Spagna.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: accordo Villar-Granada

Come evidenziato da ‘Relevo’, infatti, il Granada avrebbe messo seriamente gli occhi sul mucciano e starebbe studiando l’offerta da proporre alla Roma. Non sono state svelate le cifre dell’eventuale trattativa che, però, in linea di massima potrebbe decollare da un momento all’altro.

Come riferito dal portale Ideal, infatti, Villar avrebbe già accettato la proposta del Granada, allettato all’idea di mettersi di nuovo in gioco in un campionato che conosce molto bene. Ricordiamo, però, che Villar è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024. Ragion per cui nel caso in cui la trattativa dovesse essere intavolata sulla base di un prestito, il calciatore dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con i giallorossi. Staremo a vedere se ed eventualmente come questa trattativa potrà decollare. Dopo il Getafe, dunque, occhio alla suggestione Granada per Villar: scenario da monitorare con estrema attenzione in quanto passibile di sviluppi importanti.