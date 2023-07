Addio Roma e ‘riscatto’ immediato: resta in Serie A

Calciomercato Roma, addio in attacco e condizioni fissate: resta in Serie A. Tutte le cifre.

Parallelamente ai numerosi discorsi in entrata che stanno in questo momento tenendo viva ed elevata l’attenzione degli addetti ai lavori di Trigoria, in casa Roma c’è certamente non poca consapevolezza di dover comunque continuare a valutare i non meno importanti o copiosi discorsi circa le uscite da realizzare entro la fine del calciomercato.

Seppur con impellenze e ansie diverse rispetto a quelle di giugno, restano infatti numerosi gli scenari legati alle possibilità di garantire introiti alla società e, soprattutto, liberarsi di parte di ingaggi garantiti ad elementi ai margini del progetto. Come restituitoci dallo scenario Frattesi e dagli ultimi aggiornamenti sul possibile alter ego di Theo Hernandez in casa Milan, restano comunque plurime le possibilità di monetizzare per Friedkin e adepti.

Le casse capitoline potrebbero, infatti, essere rimpinguate da clausole di rivendita, oltre che dalla concretizzazione di soluzioni definitive per chi, come Reynolds o Vina, resti ancora al centro di discussioni e attenzioni che permettano di trovare una valida chiosa che accontenti tutte le parti in causa.

Calciomercato Roma, nuovo ‘riscatto’ in Serie A: le ultime su Shomurodov

Morata o Scamacca a parte, insomma, le piste aperte restano ancora numerose anche sul fronte delle cessioni e attualmente interessano giocatori che già nel corso degli ultimi mesi hanno militato lontano dalla Capitale, pur risultando ancora a pieno titolo dei tesserati giallorossi. Smaltire questa lista sarebbe un obiettivo di non poca importanza per un Pinto alle prese con numerosi discorsi e, con ogni probabilità, atteso da valutazioni su Shomurodov.

Prelevato dal Genoa due anni fa per quasi 20 milioni di euro, l’uzbeko non è mai riuscito a distinguersi per le qualità che aveva fatto intravedere in terra ligure. Reduce dalla non felicissima esperienza a La Spezia, l’ex rossoblù è finito di recente anche nel mirino del Cagliari, oltre che del Lecce Sul suo futuro si è espressa in queste ore Eleonora Trotta ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it.

“Lecce o Cagliari sono le opzioni principali per Shomurodov ma le condizioni sono le seguenti: l’operazione si fa solo in prestito con diritto di riscatto, con la Roma che deve pagare il 50 o il 70% del suo ingaggio“.