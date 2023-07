Addio Roma senza Champions: ribaltone immediato

Calciomercato Roma, nuovo ostacolo per il colpo in entrata. Tiago Pinto avvisato, vuole giocare la Champions League.

Stiamo assistendo ad una fase non poco ricca di eventi nel corso di questo spezzone centrale e determinante di calciomercato, reduce da un periodo di stallo o, comunque, di attenzione a limature e impostazioni di più generica portata finalizzate all’apparecchiamento necessario per entrare nel vivo nel corso dei mesi di luglio e agosto. Dopo un giugno contraddistinto in casa Roma da una concentrazione quasi totale sulle uscite, non a caso Tiago Pinto e colleghi hanno iniziato a valutare i diversi scenari che permettano di accontentare mister Mourinho.

Le possibili cessioni restano diverse, soprattutto se si considera la non totalmente smaltita presenza di chi, come Vina, Reynolds, Villar o Shomurodov, non sia stato piazzato nel corso del precedente mese. Ciò non sta però impedendo a chi di competenza di attenzionare con serietà soprattutto quei discorsi relativi ai rinforzi, in nome di una consapevolezza relativa alle defezioni della Roma e le consequenziali necessità di integrare lo scacchiere soprattutto in due regioni di campo quali attacco e zona mediana.

Calciomercato Roma, ambizione europea per Renato Sanches: vuole la Champions

I nomi più caldi, come noto, restano quelli di Morata e Scamacca, parallelamente al corpo di profili accostati fin qui alla Roma, soprattutto dopo l’approdo di Frattesi all’Inter che ha portato i giallorossi a considerare altre tipologie di giocatori e di operazioni. Va in questa fase capito cosa succederà in un attacco per il quale lo stesso Mourinho, con l’evocatorio e quasi malinconico post di quest’oggi, si attende qualche novità tra non molto tempo.

Parallelamente al monitoraggio di situazioni relative a Gianluca o Alvaro, però, non meno importanti rimangono le valutazioni per il centrocampo, circa le quali la Roma pare destinata a dover considerare un altro importante fattore. Stando a quanto riferito da RMC Sport, infatti, uno degli obiettivo principali del club, Renato Sanches, avrebbe ponderato una posizione ben precisa circa il proprio futuro.

Individuato come elemento ideale e per il quale a Trigoria intendono lavorare al fine di trovare un accordo in prestito, il portoghese sarebbe intenzionato a giocare la Champions League e gradirebbe, dunque, soluzioni che gli permettano di assecondare un anelito, purtroppo, non soddisfacibile da parte del club giallorosso. Resta, ad ogni modo, uno degli scenari più caldi e importanti del momento, circa il quale non mancheranno novità e aggiornamenti prossimamente.