Annuncio ufficiale su Morata: “Arriva l’accordo”

Annuncio ufficiale su Morata che arriva direttamente dall’Arabia Saudita. “Aspettiamo di chiudere il prima possibile”. Ecco la svolta

Alvaro Morata è quell’attaccante che José Mourinho vorrebbe alla Roma. Lo sappiamo. E Pinto sta cercando di accontentare il proprio allenatore. Un’operazione quella che potrebbe portare l’attaccante spagnolo dentro Trigoria assai difficile, oseremmo dire quasi impossibile non solo per i costi che ci sono, ma anche per quelli che sono gli interessi di altri club per Alvaro.

Il Corriere dello Sport oggi spiega ancora che il giocatore vuole la Roma: per giocare con Dybala – suo fraterno amico – e per essere allenato dallo Special One. Ma i conti purtroppo non tornano, soprattutto per quelle che sono le richieste economiche dell’Atletico Madrid che ha in mano il cartellino del giocatore. Mentre con lo stesso attaccante un accordo economico e sulla durata del contratto sarebbe già stato trovato da tempo. Servirebbe, come vi abbiamo spiegato pure da queste colonne, l’ok da parte dei Friedkin per alzare la proposta. Al momento però non è arrivato.

Annuncio ufficiale su Morata, ecco l’accordo

Ma sappiamo, inoltre, che non c’è solo l’interesse italiano per Morata, ma chi sono squadra arabe che hanno fatto un’offerta. Al momento però lo spagnolo non sembra essere attratto da questa possibilità, ma quando ci sono soldi di mezzo con contratti improponibili da queste parti, non c’è mai da stare tranquilli.

A conferma che dall’Arabia abbiano pensato a Morata c’è una dichiarazione del principe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, “membro d’oro” dell’Al Shabab (che ha messo nel mirino anche Immobile) che ha svelato che sì, c’è stata un’offerta per Morata: “Sì, abbiamo puntato il nome di Morata e stiamo aspettando la chiusura di questo accordo il prima possibile” ha detto ad Arriyadiyah. Insomma, i sauditi fanno sul serio e aspettano un cenno del giocatore per chiudere l’operazione. Ecco quindi che si complica, per tutti, la pista che porta all’attaccante spagnolo. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane.