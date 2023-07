Calciomercato Roma, doppio addio a titolo definitivo. Mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale da parte del club giallorosso.

Non solo la Prima Squadra della Roma è interessata in questo momento a molteplici operazioni di mercato. No, in questo momento ci sono anche le varie squadre giovanili al centro delle attenzioni. Soprattutto dopo che ieri è uscita la notizia di Faticanti che avrebbe chiesto la cessione per trovare continuità non più in Primavera.

Anche in questo caso parliamo di due elementi classe 2004, uno che nella passata stagione era con Guidi dentro la Primavera, l’altro che invece già lo scorso anno era andato a giocare in prestito, sempre in Serie C, al Latina. La notizia, riportata da Sportitalia, parla di una doppia cessione riguardante l’attaccante Mattia Ruggiero e il centrocampista Alessandro Pellegrino.

Calciomercato Roma, doppio addio: vanno al Pineto

Entrambi, secondo quanto si apprende, andranno a giocare al Pineto, in Serie C. E l’operazione è a titolo definitivo. Quindi, altri due ragazzi che lasciano i colori giallorossi per andare a giocare in altri club, di categoria inferiore, per riuscire a trovare spazio. Spazio che comunque José Mourinho, ai vari “bambini” – così come lui li ha soprannominati – ne ha dato. Almeno a quelli che meritavano di averlo.

Ed è anche per quelle presenze piazzate con la Prima Squadra che Pinto è riuscito a piazzare delle uscite che hanno garantito introiti importanti: da Tahorivic e Missori, per esempio, e passando pure per Volpato, con il primo andato all’Ajax e gli altri due al Sassuolo. Non si conoscono ovviamente al momento quelle che sono le risultanze economiche di questa doppia cessione, come ancora non è nemmeno ufficiale. Ma presto ci potrebbe essere un annuncio da parte del club.