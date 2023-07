Calciomercato Roma, intreccio a centrocampo: tre ex decisivi

Calciomercato Roma, tre ex decisivi e doppio nome già pronto: Mourinho osserva con interesse tra Spagna e Ligue 1.

Come sovente evidenziato, siamo ormai entrati in una fase molto importante della corrente campagna acquisti, fin qui in grado di regalare non poche novità in uscita nel corso del mese di giugno, oltre che da una serie di approdi a costo zero che hanno permesso a Tiago Pinto e colleghi di corroborare in modo intelligentemente funzionale lo scacchiere di Mourinho. Non basteranno però i quattro volti nuovi a rendere la rosa giallorossa completa, come emerso anche dalla serie di attenzioni fin qui rivolte ai diversi scenari di mercato.

Sfumato Frattesi e in attesa di novità su quel fronte in uscita che potrebbe ancora regalare nuovi incassi e addii ad elementi non più utili alla causa, la Roma sta monitorando situazioni legate al centrocampo e l’attacco che permettono di prevedere come, con ogni probabilità, saranno questi i reparti destinati a interventi maggiori nel corso delle prossime settimane. Da Sabitzer a Renato Sanches, passando per McTominay, Morata e Scamacca: questa la lista parziale dei fronti più caldi, circa i quali si comprende bene come potrebbero rivelarsi decisivi anche intrecci di mercato in Serie A e non solo.

Calciomercato Roma, doppio rinforzo dal PSG: Simeone e quell’intreccio con tre ex giallorossi

Se per l’attaccante ex Roma e Sassuolo si continua ad attendere una sperata apertura del West Ham e a monitorare le possibili ingerenze dello scenario Broja, continua a suscitare non meno interesse la situazione Morata, caratterizzata fin qui dalla contesa con Juventus e Inter e dall’inamovibilità della posizione dell’Atletico Madrid.

Sul fronte centrocampo, al contempo, gli aggiornamenti provenienti da El Gol Digital permettono di comprendere come intrecci di mercato tra Spagna e Francia potrebbero rivelarsi quantomeno importanti, secondo una duplice ottica. Stando a quanto riferito dalle penne spagnole, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino un duplice rinforzo dal PSG di Luis Enrique. per il proprio centrocampo. Si tratta di Georginio Wijnaldum e Leandro Paredes, con il primo reduce dall’esperienza in prestito non felicissima nella Capitale e il secondo da un periodo non poi così dissimile in quel di Torino.

Se per Gini ci si era chiesto se ci fosse la possibilità di un ritorno a Roma dopo le difficoltà del suo primo anno in Italia, Leandro è finito recentemente al centro di un possibile derby capitolino. Da capire se questo possa avere ingerenze anche sull’attuale decisione del PSG su Renato Sanches, ben lungi da una posizione di incedibilità e che attualmente, soprattutto per le condizioni che ne consentirebbero l’ingaggio, risulta il nome maggiormente fruibile per Tiago Pinto e colleghi. Decisivi, quindi, gli aggiornamenti di uno scenario che coinvolge praticamente tre ex Roma.