Calciomercato Roma, l’esubero in Serie A: trovata la formula

Calciomercato Roma, Pinto lavora anche alle uscite in questo momento: l’esubero potrebbe rimanere in Serie A. Trovata la formula

Un Tiago Pinto che ha mille pensieri per la testa in questo momento. Il primo, quello fondamentale, secondo il nostro modesto avviso, è quello di riuscire a prendere un attaccante nello spazio di pochissimo tempo, magari da mettere a disposizione di Mourinho la prossima settimana, quando la Roma sarà in Portogallo per la seconda parte di stagione.

Ma sappiamo benissimo che per farlo – almeno per quanto riguarda Morata – il gm ha bisogno di cedere almeno un paio di esuberi. E uno di questi è senza dubbio Shomurodov. L’uzbeko, rientrato dal prestito allo Spezia, è sul mercato e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina potrebbe finire nel mirino del Lecce. Ma a certe condizioni, quelle volute da Corvino.

Calciomercato Roma, il Lecce su Shomurodov

I salentini sono alla ricerca di una prima punta e potrebbero quindi pensare all’attaccante della Roma. L’esperto dirigente però non ha nessuna intenzione di mettere su un’operazione in prestito secco, magari si potrebbe parlare pure di prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma c’è un però, senza dubbio. Un però che potrebbe in un certo senso bloccare la Roma.

Il Lecce non ha la disponibilità economica di pagare l’ingaggio di 1,5milioni di euro di Shomurodov, e quindi vorrebbe una mano per riuscire a versare mensilmente lo stipendio al giocatore. Solamente in questo modo l’affare potrebbe andare in porto spiega ancora il quotidiano. Un’opzione che, forse, Pinto, potrebbe anche prendere in considerazione pur di liberare qualche casella utile per quelli che sono i suoi obiettivi. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane. Di certo c’è che Eldor per il Portogallo non partirà. Una sistemazione quindi va decisamente trovata.