Fiducia Pinto: l’affare si chiude in prestito

Fiducia Pinto, il gm giallorosso aspetta il via libera per chiudere il colpo in mezzo al campo. L’affare si fa in prestito

Il primo nome nella lista della Roma per il centrocampo è Renato Sanches. Soprattutto per quella che potrebbe essere la formula dell’operazione. Prestito con diritto di riscatto, e visti i buoni rapporti tra i proprietari del club, potrebbe essere proprio così. Insomma, il Psg ancora non ha aperto del tutto alla questione, ma ci sono delle possibilità importanti affinché questo avvenga presto.

A spiegare che la situazione si potrebbe sbloccare è Gianluca Di Marzio, che svela che in questo momento il portoghese – che ha Mendes come agente, lo stesso di Mourinho – vorrebbe mettersi in mostra agli occhi del nuovo allenatore dei francesi, quel Luis Enrique che ha preso il posto di Galtier. Ma di possibilità, in un centrocampo forte come quella parigino, non è che ce ne siano tante, allora l’affare si potrebbe sbloccare in maniera molto veloce.

Fiducia Pinto, la situazione Renato Sanches

Sanches insomma è il primo obiettivo della Roma. A ruota c’è Sabitzer come sappiamo anche se in questo caso ci sarebbe un esborso economico da fare. A meno che il Bayern Monaco non conceda il prestito dell’austriaco. Si parlava nei giorni scorsi della possibilità di mettere dentro anche l’obbligo di riscatto in caso di una qualificazione alla prossima Champions League, ma per ora è rimasta solamente un’ipotesi e niente di più.

Vedremo insomma quello che succederà nei prossimi giorni anche se, senza discussioni, l’obiettivo della Roma al momento è quello di prendere un centravanti. Manca un mese esatto all’inizio del campionato e sabato si parte per il Portogallo, per la seconda parte di ritiro, e lo Special One può contare solamente su Belotti. Per il resto solo voci, da Morata a Scamacca, ma niente di concreto. E il tempo stringe.