Il Milan sblocca la Roma: ecco i soldi per la punta

Calciomercato Roma, intrigo rossonero e Milan decisivo: Pinto alla cassa grazie all’ex, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Si è sovente evidenziato come il calciomercato risulti essere non poche volte frutto di incastri e capacità di fiutare situazioni e intrighi nei giusti tempi, previa capacità di dirigenze e società nel sapersi muovere in anticipo e cogliere le potenziali occasioni offerte da un periodo intenso e affascinante come quello estivo.

Ne sa qualcosa lo stesso Tiago Pinto, non poche volte distintosi per approdi funzionali e concretizzati sulla base di osservazioni e lucide ponderazioni con mister Mourinho e colleghi, come accaduto anche nel corso di queste settimane. Archiviata la questione legata alle uscite necessarie alla realizzazione delle plusvalenze pattuite con la Uefa entro fine giugno, ai piani alti di Trigoria si sta adesso cercando di scorgere i giusti margini per accontentare il tecnico portoghese e, al contempo, le esigenze finanziarie dei Friedkin.

Calciomercato Roma, Pinto incassa la metà grazie al Milan

Le cessioni dello scorso mese non sono però destinate a chiosare un lavoro in uscita che potrebbe certamente contribuire ad aiutare le casse giallorosse tramite gli allontanamenti da Trigoria di chi, proprio come già capitato a Kluivert o Carles Perez, non sia più al centro del progetto. Non meno importanti, poi, potrebbero essere gli incassi legati ad eventuali cessioni più altisonanti, realizzabili dalla Roma solamente in caso di arrivo di offerte ritenute congrue e importanti per la sanità finanziaria del club.

Il momento attuale di calciomercato sta infatti restituendo consapevolezza circa le difficoltà vissute dal campionato intero nel riuscire a seguire quantomeno la scia degli esborsi che stanno contraddistinguendo diversi campionati europei. La Roma, dal proprio canto, spera di riuscire a trovare i giusti compromessi per aiutare Mourinho e, parallelamente, incassare dalle possibili evoluzioni della campagna acquisti.

Su tale fronte, dopo il versamento di un bottino non esiguo per l’affare Frattesi-Inter, la Roma potrebbe incassare da un’operazione coinvolgente il Milan. Stando a quanto appreso e riferito da Daniele Longo, infatti, il Milan avrebbe individuato in Riccardo Calafiori un valido elemento per rinforzare la fascia sinistra, garantendo valido ricambio a Theo Hernandez. Prima, però, bisognerà capire il futuro di Ballo-Touré, solamente corteggiato dal Nizza e per ora al centro di richieste che coinvolgono lo stesso Bologna.

Reduce dall’esperienza al Basilea, un ritorno in Serie A di Calafiori garantirebbe alla Roma il 40% dello sversamento nelle casse svizzere da parte del club di Via Aldo Rossi, alla luce dell’accordo pattuito nel passaggio del terzino in terra elvetica.