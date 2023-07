Ritorno Morata in Serie A, l’Inter ha fretta: c’è già la data

Calciomercato Roma, data fissata per Morata: gran ritorno e decisione imminente. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le telenovele attuali del calciomercato stanno abbracciando una pluralità di fattori di non poco conto, destinati a intrecciarsi con il mondo Roma ma non solo. In questa fase, i giallorossi risultano tra le squadre di Serie A ad aver speso meno fino a questo momento, senza però per tale motivo essere riusciti a regalare a Mourinho volti nuovi che rinforzassero lo scacchiere.

I quattro elementi approdati nel corso delle ultime settimane nella Capitale certamente rappresenteranno un surplus tutt’altro che snobbabile, cui bisognerà aggiungersi almeno un’altra coppia di elementi. Questi, in particolar modo, paiono riguardare soprattutto quel doppio fronte centrocampo-attacco finito in pole position per gli addetti ai lavori, consci di dover garantire al tecnico almeno un coadiuvante di spessore a Belotti e un giocatore in grado di apporre nuove modifiche e qualità nella regione di raccordo dopo l’approdo di Aouar.

Calciomercato Roma, deadline Morata: Inzaghi ‘sceglie’ la data

Tornando alle su citate telenovele, va detto che attualmente, tra queste, risulta certamente annoverabile quella legata alla posizione di Alvaro Morata, intrecciantesi con una serie di scenari di mercato che riguardano anche Juventus e Inter, abbracciando consequenzialmente la posizione di altri protagonisti attuali della campagna acquisti quali Lukaku o Vlahovic.

Finito nel mirino della stessa Roma, Morata rappresenterebbe un rinforzo a dir poco importante, per il quale gli ostacoli principali giungono da un Atletico Madrid che ha già lasciato intendere di non essere disposto a fare sconti. L’Inter è la squadra attualmente in pole position e, alle notizie di ieri legate al mancato allenamento collettivo di Alvaro, As.com ha evidenziato come Inzaghi speri di poter vedere concretizzato l’affare entro inizio della prossima settimana.

L’obiettivo, infatti, è quello di trovare un accordo tra tutte le componenti prima che inizi la tournee in Corea dei Colchoneros, la cui data di partenza è fissata proprio al 25 luglio, assumente a questo punto una deadline dal sapore decisivo per i nerazzurri e le altre interessate ad un ritorno in Serie A di chi abbia già dimostrato con continuità il proprio valore nel nostro campionato.