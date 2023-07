Svolta immediata Roma, trovata la formula: accordo a un passo

Calciomercato Roma, addio sempre più vicino e contatti in corso: l’attaccante resta in Serie A.

Non solo attenzione per entrate e per quella questione attaccanti che sta generando discussioni e attesi non meno veementi rispetto a quelle vissute, con le dovute e rispettive proporzioni, anche con Frattesi o Dybala nel corso del passato più e meno recente.

Se per l’ex Sassuolo, alla fine, il grande ritorno è rimasto non concretizzato, ben diverso fu ovviamente l’esito della trattativa con l’attuale 21 di Mourinho, arrivato ufficialmente a Roma un anno fa e attualmente faro e centro di un progetto che contra, tra i propri imprescindibili, anche il suo nome.

Conferma dell’allenatore e degli elementi più importanti della rosa sono stati fin qui fattori di non trascurabile importanza, in grado di restituire consapevolezza nella seria volontà del club di continuare a crescere e far bene sotto la gestione dello Special One. Presupposto fondamentale doveva e deve essere però la capacità di venire incontro alle esigenze del mister, senza dimenticare dei paletti imposti all’operato dei Friedkin e, di conseguenza, di quelle trattative in uscita che non poca linfa potrebbero regalare alle casse giallorosse.

Calciomercato Roma, il Cagliari fa sul serio per Shomurodov: accordo sempre più vicino

Il momento storico particolare per numerose società, non solo italiane, impedisce di assistere ad esborsi troppo importanti nel nostro campionato, laddove si registrano approdi importanti e gran parte delle volte assicurati dall’arrivo di quegli introiti Champions di cui la Roma non gode da troppo tempo.

Da qui, come detto, l’esigenza di provare a monetizzare tramite sacrifici più e meno importanti, come accaduto a giugno con una certa ansia e frettolosità e come potrebbe accadere ancora in questo spezzone centrale e finale di mercato. Se tra i cedibili top resta in pole position il nome di Ibanez, sono numerosi gli esuberi per i quali si è alla ricerca di una valida e tempestiva soluzione.

Tra questi rientra certamente Eldor Shomurodov, reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia e rientrato nella Capitale conscio di non poter essere tenuto in considerazione da Mourinho. Sulle sue tracce, come noto, si muove da qualche tempo anche il Cagliari di Ranieri, fresco di promozione in Serie A e dettosi interessato all’uzbeko. Come riferisce Gianluca Di Marzio, c’è attualmente fiducia per il trasferimento: la fase è molto attiva e dinamica, con contatti in corso finalizzati a trovare un’intesa per il prestito con diritto di riscatto.

Inoltre Angelo Mangiante ha svelato come il blitz del Cagliari potrebbe andare a buon fine in tempi relativamente brevi. I sardi hanno scelto l’attaccante della Roma per puntellare l’organico e nelle ultime ore avrebbero ricevuto feedback positivi.