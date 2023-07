Ufficiale, iscrizione annullata: tornano in Serie A

Ufficiale, iscrizione annullata e ribaltone nella Serie A femminile. La Roma che dovrà difendere lo scudetto non le affronterà la prossima stagione

Il ribaltone è ufficiale e c’è già che è pronto a far festa. Una squadra della massima serie italiana, al femminile, infatti ha annunciato ufficialmente alla rinuncia al prossimo campionato di Serie A. Il cambio di proprietà che ha portato alla salvezza del club che ha così mantenuto la Serie B, non ha aiutato le ragazze. La Sampdoria infatti non si è iscritta.

“L’U.C. Sampdoria comunica il proprio disimpegno dal calcio femminile professionistico. La Sampdoria tornerà a investire nel calcio femminile, che sarà anche cardine dei futuri progetti sociali per la città. La società sarà presente nelle scuole per favorire l’integrazione delle ragazze nel calcio, con inclusione e senza pregiudizi. Purtroppo le situazioni economiche ereditate e i costi eccessivi della gestione di una squadra femminile professionistica in Serie A non ci permettono di continuare in questo momento. Tutto ciò anche per rispetto ai creditori e ai dipendenti della Sampdoria che hanno sostenuto diversi sacrifici negli ultimi mesi e continuano a farlo per garantire il futuro del club”. Questo è il testo ufficiale della nota della società doriana che annuncia la fine.

Ufficiale, il Parma pronto a far festa

Il Parma retrocesso è pronto a far festa. Infatti è il club emiliano il primo che ha il diritto di prendersi il posto che i liguri lasceranno libero. Insomma, manca solamente l’ufficialità di questo ripescaggio che dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. L’inizio del campionato è ancora lontano – oggi è iniziato pure il Mondiale con l’Italia che debutterà lunedì mattina contro l’Argentina – e quindi si gioca solamente a settembre.

Quindi, la Sampdoria dice addio, anche se nei prossimi anni si potrebbe rivedere. E il Parma festeggia. Infine si è parlato anche di quello che potrebbe essere qualche problema per il Pomigliano – smentito ufficialmente dal club nella serata di ieri – con il posto che in questo caso andrebbe alla Lazio. Ma per il momento sotto questo aspetto c’è solamente l’attesa del club biancoceleste che però non dovrebbe portare ad un altro ribaltone.