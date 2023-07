Accordo totale e volo prenotato: la Roma fa cassa | ASRL

Calciomercato Roma, accordo totale e volo già prenotato. Pinto riesce a fare cassa. Trattativa ormai definitiva

Accordo totale, Reynolds via

Insomma, dopo Shomurodov ormai ad un passo dal Cagliari, il gm giallorosso riesce in un colpo solo a chiudere due operazioni in uscita assai importanti. Due colpi al contrario che permettono alla Roma di pensare di poter accelerare non solo per l’attaccante ma anche per quel centrocampista che è nel mirino dei giallorossi.

Notizie importanti quindi, assai significative la sera prima della partenza per il Portogallo: domani la Roma infatti volerà in Algarve per la seconda parte del ritiro, con una rosa sì incompleta, ma che dopo questi due addii potrebbe vedere la sua figura definitiva nello spazio di pochissimo tempo.