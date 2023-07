Calciomercato Roma, Morata in Serie A con la clausola: l’Inter ha deciso

Calciomercato Roma, telenovela Morata e decisione presa. Ecco la posizione dell’Inter e gli ultimi aggiornamenti su una delle questioni più interessanti del momento.

Il nome di Alvaro sta certamente rappresentando uno di quelli in grado di infiammare maggiormente le speranze e le attese dei tifosi, consapevoli del valore di un calciatore che, pur dopo avendo superato i trent’anni di età, vanta dalla propria parte non poche qualità e capacità per coadiuvare chi, come Inter o Roma, si sia detto interessato al suo ingaggio.

Il giocatore, come ormai noto, non disdegnerebbe in alcun modo un ritorno in Serie A, dopo le due felici esperienze in quel di Torino e dopo aver ricevuto avances da piazze affascinanti non poco per il proprio futuro in caso di un addio all’Atletico Madrid. Come appreso nel corso di queste settimane, proprio mentre il giocatore strizzava l’occhio di fronte alla possibilità di un approdo nel nostro campionato, la posizione dei Colchoneros restava solida e ferma, volta a disambiguare quel giallo della clausola in modo netto.

Calciomercato Roma, l’Inter ha deciso su Morata: gli ultimi aggiornamenti

Prendere Morata, a detta dell’Atletico Madrid, significa sborsare circa 20 milioni di euro nelle proprie casse, senza alcun tipo di vantaggio o sconto. Un monito sentenzioso ben giunto alle orecchie degli addetti ai lavori di Trigoria, oltre che di Appiano Gentile. Parallelamente all’interesse di un Milan mossosi fin qui su tanti altri scenari e in questo momento in una posizione meno veemente rispetto a tale trattativa, i nomi maggiormente accostati allo spagnolo restano quelli di Inter e Roma.

Su tale fronte, sono arrivati in questi minuti aggiornamenti di non poco conto da parte di Matteo Moretto, che ha evidenziato come l’Atletico non escluda la possibilità di vedere Morata a propria disposizione anche il prossimo anno, alla luce della volontà dei club italiani di non accontentare le richieste spagnole. Ad oggi non si segnala alcun tipo di trattativa avanzata con nessuna squadra mentre l’Inter avrebbe ponderato la decisione di non pagare tanto quanto richiesto dall’Atletico.