Calciomercato Roma, 30 milioni e Pinto bloccato: “Distanze enormi”

Calciomercato Roma, addio da 30 milioni e incasso dalla Premier. Annuncio in diretta su Morata e Scamacca

Le questioni più calde di questa fase giallorossa stanno interessando soprattutto l’aspetto legato all’attacco, dove la coppia Morata-Scamacca sta continuando a generare le principali attenzioni tra tifosi e addetti ai lavori, ben consapevoli di dover accontentare quanto prima José Mourinho al fine di un miglioramento di una rosa apparsa perfezionata dai quattro colpi di questi mesi ma certamente con ancora tanti margini di crescita e upgrade.

Come sovente accaduto nel biennio di coesistenza e collaborazione Pinto-Mourinho, l’obiettivo resta quello di creare e trovare i giusti compromessi che garantiscano approdi intelligenti, funzionali e sostenibili. Fondamentale, da questo punto di vista, la concretizzazione di affari in uscita che seguano la falsariga del mese di giugno, cercando di allontanare soprattutto chi non sia più considerato al centro del progetto.

Calciomercato Roma, il punto su Morata-Scamacca e addio Ibanez: annuncio in diretta

Sugli equilibri necessari e sulle ingerenze delle uscite sul fronte dei nuovi approdi si è espresso in queste ore Riccardo Cotumaccio, toccando plurimi aspetti ed evidenziando soprattutto la possibile consequenzialità tra un rinforzo in attacco e un’importante uscita in difesa.

“Sulle uscite c’è un doppio tema. Quello di Roger Ibanez, che risulta fondamentalmente e dal quale parte tutto. Finché non sarà ceduto, con attuale richiesta tra i 25 e i 30 milioni, lì dietro è tutto bloccato. Attualmente tutto il lavoro in entrata di Pinto e Mourinho, che lavorano in tandem nonostante le idee differenti, si concentra sull’attaccante. Personalmente ho più conferme su Scamacca che su Morata”.

Proprio sul bomber dell’Atletico Madrid: “Che io sappia ci sono distanze enormi, per colpa o per merito di di Tiago Pinto che non crede molto in questa operazione, a differenza di Mourinho. Pinto vorrebbe investire di più su Scamacca, su cui le porte sembrano più aperte. Ma finché qualcuno, si spera dalla Premier, non offre 25 milioni per Ibanez il calciomercato della Roma si complica di tanto”.

Il punto finale sulle uscite: “L’unico giocatore davvero in uscita in queste ore sembra Shomurodov al Cagliari. Karsdorp non si riesce a piazzare. Un ragazzo che con la Roma ha tante presenze ma si è un po’ compromesso lo scorso anno con l’allenatore per questioni di spogliatoio. Come detto, se non parte Ibanez e si monetizza, la Roma è costretta a spendere zero”.