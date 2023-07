Calciomercato Roma, accordo trovato sulla base di 9 milioni

Calciomercato Roma, tutto fatto: l’addio è immediato ed è stata trovata pure la formula per chiudere l’affare. Ecco tutti i dettagli

Forse non sbloccherà il mercato. O forse sì. Sicuramente Pinto è riuscito proprio in queste ore a piazzare l’esubero, uno dei tanti, che al momento ci sono dentro la rosa di José Mourinho. Secondo le informazioni che sono state riportate proprio in questi minuti da Gianluca Di Marzio, ormai non ci dovrebbero essere davvero più dubbi.

Eldor Shomurodov probabilmente già nelle prossime ore sarà un giocatore del Cagliari. Il grande ex, Claudio Ranieri, non solo trova un attaccante per la sua squadra, ma viene incontro pure alle esigenze della Roma che aveva la necessità di piazzare il giocatore. Tutto fatto e sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli. L’attaccante uzbeko che ha chiuso la stagione allo Spezia volerà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, accordo per Shomurodov

Il cartellino del giocatore rimarrà quindi di proprietà della Roma. Anche se il Cagliari avrà la possibilità di prenderlo a titolo definitivo la prossima stagione sulla base di 8-9 milioni di euro. Soldini che Pinto spera di incassare, nonostante si parli della prossima estate. Nell’immediata è un uomo in meno a bilancio che forse avvicinerebbe o potrebbe avvicinare il colpo Renato Sanches, che è quello che Pinto ha in mente per il centrocampo giallorosso. Oggi il portoghese ha disputato l’amichevole che il Psg ha giocato contro il Le Havre, mostrando comunque una discreta condizione fisica calcolando quello che è il momento.

Eldor quindi domani un aereo lo potrebbe prendere ugualmente, ma non quello direzione Portogallo, dove salirà la Roma, ma uno con una destinazione più vicina, la Sardegna. Dalle parti di Trigoria sperano che il Cagliari possa disputare una grande stagione, non solo per Ranieri, ma anche per riscattare l’uzbeko.