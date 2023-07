Calciomercato Roma, attesa per il rinforzo in Serie A: il grande ex può essere decisivo per l’addio.

Proprio mentre continua a tenere banco la grande attenzione mediatica su un fronte centravanti che sta toccando con non poca veemenza anche la stessa Roma, restano numerose le questioni aperte in casa giallorossa e, più in generale, in una Serie A che sta dimostrando di essere ancora ben lungi da una fitta e concreta entrata nel vivo della corrente campagna acquisti.

A generare le maggiori discussioni, dopo la ‘scomparsa’ di Lukaku e la presa di posizione dell’Inter circa il non voler più tornare sul terzo ritorno del belga, il tormentone delle ultime settimane è senza dubbio rappresentato dal nome di Alvaro Morata. Finito nel mirino di alcune delle migliori realtà del nostro campionato, oltre che di un’Arabia che ha provato a sedurlo con gli stessi petroldollari dimostratisi in grado di razziare calcisticamente il nostro continente anche di elementi non proprio a fine carriera, Morata è adesso al centro di una contesa certamente non riducibile alla sola ingerenza della Roma.

Calciomercato Roma, il Napoli non perde di vista Ibanez

Ricercato qualche tempo fa dallo stesso Milan e non poco gradito anche a Juventus e, soprattutto, Inter, va evidenziato come la posizione di Alvaro sia strettamente legata anche alla decisione dell’Atletico di non fare sconti, disambiguando così quel giallo relativo alla clausola che aveva incuriosito fino a non poco tempo fa.

La Roma, dal proprio canto, sa di non poter ambire ad esborsi troppo esosi o importanti e, oltre alla ricerca di formule che consentano di accontentare Mourinho in modo intelligente quanto sostenibile, non è in questo momento meno attenta anche alle numerose occasioni in uscita che potrebbero continuare a presentarsi dopo un mese di giugno chiosato più che degnamente da tale punto di vista. Non sono però da escludersi addii più altisonanti, destinati ora come ora a coinvolgere soprattutto Roger Ibanez.

Non poco gradito a Mourinho e reduce da una stagione la cui unica macchia pare ‘ridursi’ al doppio scivolone nei derby, Roger potrebbe essere il sacrificato principale dell’estate, soprattutto dopo l’infortunio di Abraham che, con ogni probabilità, impedirà di monetizzare da un eventuale e a questo punto utopistico allontanamento dell’ex Chelsea. Sul numero 3 della Roma, in particolar modo, si è espresso in queste ore Enrico Camelio, così commentando quello scenario legato all’interesse del Napoli ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it.

“Su Ibanez risulta solo il Napoli, che intende però aspettare perché piace molto a Garcia. Se la Roma abbassa il prezzo, può andare lì: non è la prima scelta del Napoli, certo, ma nemmeno una delle ultime”.