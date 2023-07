Calciomercato Roma, doppia cessione in dirittura d’arrivo

Calciomercato Roma, non si fermano le operazioni in uscita per i giallorossi, con Tiago Pinto pronto a cedere altri due calciatori

Continua il duro lavoro di Pinto, che tramite un mercato intelligente sta cercando di regalare all’allenatore una rosa dal tasso tecnico superiore rispetto a quella dello scorso anno, che ha comunque il merito di aver fatto emozionare migliaia di tifosi romanisti grazie a quanto di buono fatto nella competizione europea.

Nonostante le poche risorse economiche a disposizione il gm giallorosso è stato bravo a chiudere le operazioni principali in entrata ancor prima dell’inizio della preparazione, cosa fondamentale per l’allenatore, che spera di avere anche il centravanti in vista del ritiro in Portogallo.

Aouar, Ndicka, Llorente e Christensen sono i volti nuovi della rosa, fatta eccezione per lo spagnolo che invece è stato confermato con un altro anno di prestito. Un grande lavoro è stato svolto anche in uscita, soprattutto visti i paletti imposti dalla Uefa, che aveva obbligato la società a far registrare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, obbiettivo in parte raggiunto senza neanche dover perdere un titolare e di conseguenza senza indebolire la rosa. Le operazioni in uscita però non sembrano essere finite qui, due calciatori sono infatti vicinissimi all’addio alla capitale

Calciomercato Roma, altre due cessioni in arrivo

Sono ancora molti i nomi di quei calciatori ritenuti in esubero e che se ceduti potrebbero dare una svolta al calciomercato della Roma. Sulla lista di Pinto ci sono infatti ancora Eldor Shomurodov, Matias Vina e Reinolds, tre nomi che potrebbero far incassare alla società una somma non indifferente, ma che al momento non sembrano tra i partenti.

Su Vina l’interesse del Bournemouth è ormai sfumato, dopo che il club inglese ha preferito investire su un altro profilo i capitali per il ruolo di esterno, mentre Shomurodov e Reynolds hanno generato poco appeal. LaRoma 24 annuncia altre due operazioni in uscita, ovvero le cessioni diBouah e Fravola al Palermo, entrambi però si aggregheranno alla primavera rosanero.

Ethan Bouah, terzino sinistro classe 2005 e Matteo Fravola, esterno destro offensivo. Il primo ha fatto parte la scorsa stagione della Roma Under 18, mentre il secondo ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito all’Ascoli Under 17.