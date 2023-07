Calciomercato Roma, rinnovo in attesa e doppia occasione: annuncio dal ritiro

Calciomercato Roma, rinforzo in Serie A e nuovo annuncio sul doppio addio: “Ecco cosa cercheremo di fare”.

Continua imperterrito il calciomercato estivo, da sempre in grado di generare nobilissime attenzioni e catalizzare novità di non poco conto da plurimi punti di vista.

In una fase contraddistinta dall’assedio arabo e, consequenzialmente, dall’ingerenza di una competitors di mercato esterna all’Europa ma non per questo meno potente (anzi, tutt’altro!), la Roma ha dimostrato di voler provare a mantenere l’ossatura principale della squadra, lavorando soprattutto sulle cessioni degli esuberi e fin qui lungi dal dire addio ai propri titolari a condizioni che non assecondino la visione e le intenzioni di Pinto e dei Friedkin.

Quanto fatto durante il mese di giugno dagli addetti ai lavori si è rivelato non poco importante ai fini del FFP e di un alleggerimento di un libro paga ancora pullulante di elementi non più funzionali come si sperava e credeva in un primo momento. Necessario, al di là delle nuove uscite, continuare però a riflettere su quelle che potrebbero essere le nuove pedine da consegnare a Mourinho in vista della prossima stagione, previo il rispetto dei paletti e delle possibilità del club capitolino.

Calciomercato Roma, rinforzo e doppio addio in Serie A: “Cercheremo di trattenerlo”

Al giorno d’oggi, il nome più caldo continua ad essere rappresentato da Alvaro Morata, in grado di infiammare gli animi e le speranze di una piazza consapevole dello spessore e l’importanza del calciatore ma non meno conscia delle difficoltà di una trattativa che, ingerenze esterne a parte, risulta complicata soprattutto dall’inamovibilità di visione dell’Atletico Madrid.

Parallelamente ad Alvaro, la Roma continua però a monitorare un non esile corpo di nomi, finalizzato a migliorare l’attacco ma anche un centrocampo che non potrà definirsi rinnovato con il solo arrivo di Aouar. Tra i tanti giocatori accostati, si è segnalato in queste fase anche quello di Nico Dominguez, finito nel mirino, tra le varie, anche del Milan e reduce da un rendimento sempre più importante nel nostro campionato.

Sul suo futuro si è espresso in queste ore Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna che ha così parlato del centrocampista, direttamente dal ritiro di Valles. “C’è dell’interesse per diversi giocatori del Bologna. I loro contratti scadranno fra un anno e reputiamo sia necessario rinnovarli. Abbiamo più facilità nel parlare con l’agente di Orsolini, meno con quello di Dominguez. Lui stesso, però, in un’intervista ha detto che è felice a Bologna e questo ci permette di aprire al rinnovo, anche se poi la volontà di restare potrà dipendere da eventuali proposte. Molti hanno l’ambizione di giocare la Champions, ma per noi è un perno e cercheremo di trattenerlo”.