Calciomercato Roma, telenovela finita: accordo raggiunto

Calciomercato Roma, dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sullo stato avanzato della trattativa: ecco le cifre dell’affare.

In questo frangente della sessione estiva di calciomercato sono diverse le priorità in casa Roma. Oltre all’acquisto di pedine funzionali allo scacchiere tattico di José Mourinho, i giallorossi sono all’opera per sfoltire un organico che presenta al suo interno ancora troppi esuberi.

Nella zona nevralgica del campo il via vai di innesti potrebbe aprire le porte ad un vero restyling. Chi farà di nuovo le valigie, invece, è Gonzalo Villar. Dopo aver trascorso l’ultimo anno in prestito al Getafe, infatti, il murciano è pronto a ritornare in Liga. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, infatti, sarebbe più vicino l’approdo del centrocampista al Granada, con il club iberico disposto a mettere sul piatto una cifra a tre milioni di euro per provare ad accontentare le richieste della Roma.

Dalla Spagna: affare Villar, accordo Roma-Granada sempre più vicino

Dopo la notizia lanciata da ‘Ideal’, secondo cui Villar avrebbe già aperto in maniera convinta all’idea di trasferirsi al Granada, è AS a fare il punto della situazione. Secondo quanto riferito, per la Roma sarebbero stati messi sul piatto tre milioni di euro. La trattativa sarebbe già stata avviata e nelle ultime ore ha vissuto un’accelerata importante che potrebbe portare alla fumata bianca in tempi relativamente brevi.

Ricordiamo che Villar è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024. Scenario per il quale la Roma preferirebbe imbastire una trattativa a titolo definitivo; il blitz del Granada, dopo i sondaggi esplorativi effettuati nei giorni scorsi, potrebbe portare alla svolta definitiva nel corso delle prossime ore. Ormai fuori dal progetto tecnico giallorosso, l‘addio di Villar è ormai dietro l’angolo.

Ricordiamo che in entrata i nomi più caldi per il centrocampo continuano ad essere quelli di Renato Sanches e Sabitzer; fino a questo momento, però, né il Psg né il Bayern Monaco hanno aperto in maniera convinta all’ipotesi prestito con diritto di riscatto. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi importanti sotto questo punto di vista.