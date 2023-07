Calciomercato Roma, tiro mancino choc: derby infuocato

L’inserimento della Lazio potrebbe rimescolare le carte in tavola: Roma avvisata, la nuova sfida che infiamma la sessione di calciomercato.

Una delle priorità del mercato della Roma riguarda soprattutto il centrocampo. I giallorossi, infatti, vogliono puntellare il reparto con almeno un innesto in grado di innalzare il tasso tecnico e qualitativo del reparto a disposizione di José Mourinho.

Sotto questo punto di vista non sono pochi i profili nel mirino dei capitolini. Da Sabitzer a Renato Sanches, il GM della Roma sta monitorando l’evolvere della situazione con la consapevolezza di dover fare di necessità virtù. Fino a questo momento, infatti, né il Bayern Monaco né il Psg hanno aperto in maniera convinto alle varie proposte messe sul piatto dai giallorossi, che preferirebbero impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Fino a pochi giorni fa si pensava che fosse l’austriaco del Bayern l’obiettivo più caldo in casa Roma; in realtà fino a questo momento non ci sono stati segnali importanti di una possibile chiusura imminente dell’affare. Ragion per cui le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Calciomercato Roma, spunta la Lazio per Sabitzer: le ultimissime

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, l’ultima indiscrezione rilanciata da ‘Il Messaggero’. Secondo quanto evidenziato, infatti, anche la Lazio avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra sul fronte Sabitzer.

Dopo l’addio di Milinkovic Savic, infatti, i biancocelesti sono alla ricerca di un nuovo gigante a cui affidare le chiavi del centrocampo. L’obiettivo numero uno di Sarri resta Piotr Zielinski, ma per adesso Aurelio De Laurentiis non si schioda dalla richiesta di 30 milioni di euro fatta recapitare ai biancocelesti. Il polacco piace e non poco alla Lazio, ma per adesso non si sono creati i presupposti giusti per definire la trattativa. L’alternativa numero uno resta sempre Samardzic, che ha calamitato l’attenzione di diverse big di Serie A. Ecco perché l’opzione Sabitzer, seppur suggestiva, resta sullo sfondo in ottica Lazio, con i biancocelesti che però monitorano il da farsi.