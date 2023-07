Calciomercato Roma, visite mediche per il bomber: va al Milan

Calciomercato Roma, alla fine la spunta il Milan che supera la concorrenza per il bomber: visite mediche programmate

Una sessione di calciomercato molto complicata per le italiane, che devono fare i conti non solo con lo strapotere inglese ed i soldi arabi, ma anche con una situazione economica delicata. Sono molti infatti i club che si ritrovano a dover migliorare la rosa con poche risorse a disposizione, e una di queste è proprio la Roma di Mourinho.

Nel caso dei giallorossi il mancato accesso in Champions è costato caro, con quello infatti la società avrebbe incassato oltre 50 milioni di euro, che avrebbero potuto evitare a Pinto l’arduo compito di dover far registrare a bilancio i famosi 30 milioni di plusvalenza.

Nonostante questo i giallorossi sono probabilmente il club che ha saputo organizzare al meglio finora il mercato, soprattutto perché il gm giallorosso è riuscito a venire incontro alle richieste della Uefa senza però cedere nessun titolare, e di conseguenza indebolire la rosa.

In entrata però si è registrato qualche rallentamento, in particolare nella trattativa che dovrebbe portare Alvaro Morata nella capitale. Il Milan nel frattempo ha chiuso la trattativa per il bomber, riuscendo a superare tutte le dirette concorrenti.

Calciomercato Roma, il bomber va al Milan: visite mediche e firma

Tiago Pinto continua a seguire diversi nomi sul mercato, con un occhio di riguardo per il centravanti, ruolo che resta la priorità per società e allenatore. Le piste più calde sono quelle che portano a Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, ma entrambe le trattativa risultano molto complicate per la Roma.

Per l’italiano c’è da fare i conti con il muro del West Ham, che si è convinta a farlo partire in prestito, ma soltanto a patto che sia presente nell’accordo un obbligo di riscatto (circa 35 milioni). Decisamente più “economico” Alvaro Morata, con gli agenti del calciatore che ritengono che la clausola sia di 10-11 milioni di euro, mentre l’Atletico insiste a lasciar intendere che sia più alta, circa 20 milioni.

Sullo spagnolo ci sono diversi club di Serie A, tra cui appunto Roma, Milan, Juventus ed Inter, con i rossoneri che nel frattempo hanno già chiuso per un altro attaccante. Stiamo parlando del giovane talento Noah Okafor, che secondo quanto riportato da Goal.com sarebbe appunto vicinissimo ad approdare a Milano, sponda rossonera.

Accordo totale sull’ingaggio e visite mediche programmate per sabato, restano da limare gli ultimi dettagli con il Salisburgo, ma l’operazione si chiuderà verosimilmente nei prossimi giorni ed Okafor sarà un nuovo giocatore del Milan.