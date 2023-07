Donnarumma rapinato in casa: è in ospedale con la fidanzata

Uno di quegli episodi che difficilmente si dimentica per Donnarumma che ha avvertito subito la polizia dopo l’accaduto

I calciatori vivono una vita facile rispetto agli altri. Gli anni della gioventù passati a giocare a calcio e con molti soldi in tasca se la carriera prende la piega giusta. Sono tanti quelli che riescono a rimanere nella memoria collettiva per essere stati grandi o buoni professionisti. Ottenere tutto in giovane età, invece, porta molti fuori strada, con calciatori che si perdono tra notti brave e vita spericolata.

Anche se la vita di un calciatore sembra tutta rose e fiori, visto che fanno il lavoro più bello del mondo, sono da considerare i tanti sacrifici che vengono fatti sin dalla giovane età. A 15 anni, se si gioca già ad alti livelli, l’estate non esiste, visto che c’è già la preparazione da affrontare. Un impegno non da poco per i più piccoli che spesso gettano la spugna ancora prima di cominciare.

Oltre a questo, poi, ci sono da considerare tutti i messaggi che vengono ricevuti sui social che, oltre alle belle parole dai tifosi, si trasformano anche in insulti. Sono tanti, infatti, quelli che si riversano sui vari network per insultare spesso anche calciatori della propria squadra. Un odio che scivola addosso, ma che di sicuro non è piacevole ricevere. Sono stati molti infatti, quelli che hanno denunciato la cosa, come fece Juan Jesus ai tempi della Roma.

Donnarumma rapinato in casa, legato in casa insieme alla fidanzata

Gli episodi brutti che devono sopportare alcuni, però, non si fermano all’insulto di qualche sconosciuto o qualche leone da tastiera. Spesso molti di questi vengono rapinati dei propri averi, sia mentre passeggiano per le città, sia mente sono a casa, che trovano svaligiate dopo le partite.

Cosa è successo a Donnarumma, invece, ha superato il limite di molto. Il portiere del Paris Saint-Germain, come riporta Ansa, ha subito una rapina in casa mentre dormiva insieme alla fidanzata. I due sono stati legati da diverse persone che hanno svaligiato la casa. I due sono andati in ospedale dopo l’aggressione e la polizia ha aperto un’indagine.