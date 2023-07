Calciomercato Roma, doppio addio per il colpo: Tiago Pinto sa già tutto. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore

Un doppio addio per riuscire a piazzare il colpo in mezzo. La Roma, e Pinto, sanno già tutto. Nonostante si tratti di un giocatore che in ogni caso dovrebbe arrivare in prestito, serve cedere qualcuno. E sembra pronta la doppia uscita.

Ok, intanto parliamo di chi dovrebbe arrivare: secondo le informazioni di Daniele Longo è Renato Sanches ormai il centrocampista scelto per cercare di mettere a posto la zona mediana della squadra dello Special One che domani partirà alla volta del Portogallo. E il primo tassello da incastrare è quello di Gonzalo Villar che dovrebbe tornare presto in Liga: ma questa volta a differenza di quanto successo nelle ultime due occasioni, il centrocampista potrebbe lasciare Trigoria a titolo definitivo. Sì, il Granada si sarebbe convinto ad aprire una trattativa per prendere il cartellino del giovane che nella seconda parte di stagione è stato alla Sampdoria. E si spera di chiudere anche nel minor tempo possibile.

Calciomercato Roma, sì di Shomurodov al Cagliari

Un altro esubero è quello di Shomurodov, che avrebbe detto di sì al Cagliari di Ranieri che lo ha cercato nel corso degli ultimi giorni. L’attaccante ormai è pronto all’addio con la formula del prestito (da capire se nell’operazione è inserito il diritto di riscatto oppure sarà così, secco) e avrebbe dato il suo assenso al suo passaggio in Sardegna. Una doppia trattativa sbloccata per fare contento lo Special One che, ovviamente, sorride a metà. Alla Roma manca sempre un centravanti, forse due.

Quando c’è meno di un mese all’inizio del campionato, non è un dato trascurabile. Il centravanti è fondamentale perché il solo Belotti ovviamente non può giocare da solo tutta la stagione e Abraham ne avrà per diverso tempo ancora. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore, ma adesso la sensazione è che si stia scatenando quell’effetto domino che serve per chiudere tutto.