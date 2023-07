L’Inter ne prende uno e molla l’altro: scacco matto Roma

Calciomercato Roma, le voci sul suo futuro continuano a calamitare l’attenzione mediatica: la posizione dell’Inter e gli eventuali nuovi spiragli.

Giorni accesissimi in casa Roma. I giallorossi sono molto attivi sia sul fronte entrate che su quello uscite per provare ad accontentare le richieste di José Mourinho e completare una rosa che in alcuni reparti necessita di nuovi rinforzi.

Sotto questo punto di vista, oltre al centrocampo, infervoro i lavori per l’attacco. Sono fondamentalmente due le piste seguite dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo a disposizione dello ‘Special One’. Morata e Scamacca, infatti, per distacco hanno superato la concorrenza e sono seguiti da tempo dagli uomini mercato giallorossi. Per entrambi, però, la concorrenza dell’Inter potrebbe creare un interessante effetto domino.

Calciomercato Roma, mega intreccio con l’Inter: da Morata a Scamacca, le ultime

Secondo quanto evidenziato da Alfredo Pedullà, infatti, Marotta avrebbe le idee molto chiare per rinfoltire il parco attaccanti nerazzurro. Dopo il dietrofront di Lukaku, infatti, allettato dall’offerta della Juventus che però non può affondare il colpo prima di aver ceduto Vlahovic, Marotta sta vagliando diversi profili.

Il nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter sarebbe Balogun, che avrebbe già manifestato il suo gradimento all’ipotesi nerazzurra. Parallelamente, però, i meneghini hanno effettuato un sondaggio esplorativo anche per Scamacca, oggetto del desiderio della Roma. Ricordiamo, per, che fino a questo momento il West Ham non ha ancora aperto in maniera convinta all’idea di cedere l’ex bomber del Sassuolo in prestito. Eventualità che sbloccherebbe l’approdo nella Capitale di Scamacca. Sullo sfondo restano sempre Beto e Morata: proprio lo spagnolo, del resto, è un altro obiettivo concreto dell’attacco della Roma. L’Atletico Madrid, però, non si schioda dalla valutazione di 20 milioni di euro: si attendono sviluppi concreti a stretto giro di posta.