Morata-Roma, addio immediato e avviso a Pinto: “È inconcepibile”

Calciomercato Roma, stallo Morata e situazione ‘inconcepibile’ in uscita: ecco l’annuncio su alcune delle questioni più importanti del momento.

Da circa due settimane a questa parte il nome di Alvaro Morata sta generando attenzioni e discussioni, alla luce di una posizione contrattuale e di rapporto con l’Atletico Madrid che, soprattutto in un primo momento, pareva poterne garantire un’uscita a condizioni abbastanza vantaggiose.

Come emerso dall’evoluzione dello scenario nel corso di questi giorni, l’Atletico si è però poi molto fermo sulla propria posizione relativa alla valutazione del cartellino di Alvaro, sul quale grava una clausola che impedisce di immaginare un’uscita dell’ex Juventus a cifre inferiori ai 20 milioni di euro.

Le ultime notizie hanno permesso di registrare una sorta di stallo relativo alla posizione dell’Inter, dettasi ben lungi dal voler accontentare il club spagnolo e, dunque, nel pieno di una contesa con la Roma che, proprio come i nerazzurri, si trova in una situazione di stallo per la quale bisognerà attendere gli incastri giusti al fine di uno sblocco che, alla fine, potrebbe anche non arrivare.

Calciomercato Roma, Ibanez prima di Morata: “Sarebbe l’ideale”

Come riferito dagli ultimi aggiornamenti spagnoli, la permanenza di Morata nella capitale spagnola non è a questo punto da escludersi, alla luce di un fermo che attualmente impedisce di parlare di una vera e propria favorita per il suo ingaggio.

Sulla situazione Morata-Roma, in particolar modo, si è espresso in queste ore Angelo Mangiante ai microfoni di TeleRadioStereo, legandola al possibile addio di Ibanez e al mancato dinamismo di una situazione in uscita che potrebbe rivelarsi non poco importante per arrivare al 19 dei Colchoneros.

“Bisogna accelerare sulla questione Ibanez. È inconcepibile non sia già partito; l’allenamento odierno ha dimostrato che Llorente è pronto per giocare da titolare. Ibanez doveva essere già stato venduto in rapporto al valore di un giocatore che milita in Nazionale. Devi toccare i tasti giusti, ci sono almeno 7-8 centrali pagati il doppio in questi anni e non credo possa essere così difficile venderlo”.

“È l’unico acceleratore di una situazione di stallo come quella di Morata, che mi hanno definito proprio in questi termini. La verità è che Morata risolverebbe tanti problemi a Mourinho e gli darebbe una mano anche in termini di gol. La notizia è che Mou farebbe carte false per lui, visto che sta bene fisicamente e nel pieno della carriera. Qualcosa deve però partire e il sacrificio ideale sarebbe quello di Ibanez. Non puoi pensare ad altri sacrifici tipo Zalewski, visto che rimarresti solo con Spinazzola in questo caso“.