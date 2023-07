Non partono con la squadra: doppia esclusione UFFICIALE

Non partono con la squadra: il terremoto è ufficiale. La doppia esclusione dà i segnali di mercato. E hanno cacciato anche Mbappé

Terremoto in casa Psg. Il club francese domani partirà per la tournée in Giappone e Luis Enrique ha diramato la lista dei 29 calciatori che ne prenderanno parte. La notizia principale, che scuote il calciomercato, è senza dubbio quella dell’esclusione di Mbappè, che si vocifera in Francia avrebbe già siglato un accordo con il Real Madrid.

Vabbè, ma questo interessa poco alla Roma. La notizia che di striscio potrebbe riguardare i giallorossi è quella di una doppia esclusione: Wijnaldum e Paredes, entrambi accostati ai giallorossi, non voleranno con il gruppo. Mentre, a margine, ci sarà Ndour, elemento classe 2004, italiano, che ha vinto l’Europeo nemmeno una settimana fa, che i parigini hanno preso dal Benfica a parametro zero.

Non partono con la squadra, va in Giappone Renato Sanches

Un altro elemento molto accostato alla Roma nel corso degli ultimi giorni è sicuramente Renato Sanches. Lui invece è stato convocato da Luis Enrique per questo viaggio dall’altre parte del Mondo. Un segnale forse da prendere seriamente da Pinto, che nelle ultime ore sembrerebbe aver virato appunto sul centrocampista portoghese. Vedremo.

Bene, convocazioni che hanno stravolto il calciomercato, senza discussioni. Soprattutto la situazione Mbappé che ormai ha rotto e che ormai è pronto a cambiare maglia. Lo aspetta Carlo Ancelotti.