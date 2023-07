Roma, Kristensen on fire: “Punto al massimo: ecco cosa mi ha detto Mou” – FOTO

Roma, le parole di Rasmus Kristensen in quel di Trigoria: ecco quanto dichiarato dal difensore danese.

Tra campo e mercato. Sono giorni importanti in casa Roma, con il GM Tiago Pinto che è al lavoro per provare a puntellare un organico che ha già messo in mostra molti spunti positivi. Nel largo successo maturato contro il Latina, infatti, non sono mancate note importanti soprattutto dalla cintola in su.

Chi vuole ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico giallorosso è sicuramente Rasmus Kristensen, che ha colto l’occasione per esternare le sue prime sensazioni da nuovo calciatore della Roma. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di asromalive.it:

Cosa ti ha detto Mourinho e cosa vuole da te? “Mi ha detto che si aspetta che faccia il mio gioco, dare il mio contributo ed essere una buona opzione sulla fascia destra. Mi ha detto ed è anche la che la cosa più importante per me di lottare per la squadra, per il club, per il coach”.

Qual è il tuo obiettivo principale in Italia? “Prima di tutto è quello di raggiungere il mio livello massimo possibile e poi aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Sono un giocatore di squadra. Sono un giocatore di squadra il mio obiettivo è quello di aiutare in ogni maniera possibile la squadra e i miei compagni”.

Il tuo primo impatto con la Roma? “Le sensazioni molto buone. Sono arrivato solo lunedì, sono passate solo 5 giornate di intenso lavoro e tanto lavoro fisico com’è giusto che sia in preparazione. Mi sto godendo la città”.

Preferisci una difesa a 4 o a 3? “La difesa a 3 o a 5 come la si voglia chiamare si adatta meglio per le mie caratteristiche, quelle di terzino di spinta. Qui si vedono meglio le mia qualità ed emergonono anche se posso giocare anche in una difesa a 4, cosa che ho sempre fatto nella mia carriera”.