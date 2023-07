Roma-Latina 6-0: show di Dybala, a segno anche Belotti

Roma-Latina 6-0, è sempre Dybala show, ma questa volta a rubare la scena all’argentino ci ha pensato il compagno di reparto Belotti

Sono ufficialmente cominciati i primi test per preparare al meglio la prossima stagione. La rosa non è ancora al completo, tuttavia la Roma ha già cominciato il suo programma di amichevoli, consentendo così ai calciatori di recuperare la forma e mettere minuti nelle gambe.

I nuovi acquisti si sono subito messi in mostra, Aouar ad esempio nella gara di esordio con la Boreale ha anche trovato la rete, dimostrando ancora una volta una discreta propensione alla fase offensiva. La gara odierna contro il Latina ha visto scendere in campo molti di quelli che saranno tra i titolari il prossimo anno, ma anche il giovane Pagano, per il quale Mourinho pare avere un occhio di riguardo in quanto in questo pre campionato lo sta portando spesso con la prima squadra.

A prendersi la scena però è il solito Paulo Dybala, anche se questa volta l’argentino ha dovuto condividere le luci della ribalta con il Gallo Andrea Belotti, che è riuscito a sbloccarsi dopo essere rimasto a secco nella prima uscita stagionale.

Roma-Latina 6-0: Dybala show, a segno anche Belotti

La Roma ha affrontato il Latina per quella che è la seconda amichevole di questo precampionato. Le squadre sono così scese in campo: ROMA (3-5-2): Svilar (46′ Rui Patricio) (81′ Boer); Mancini (60′ Ndicka), Smalling (60′ Ibanez), Llorente (60′ Celik); Karsdorp (46′ Dybala), Pagano (60′ Cristante), Bove, Aouar (60′ Pellegrini), Zalewski (60′ Kristensen); Belotti (60′ Spinazzola), Solbakken (29′ El Shaarawy).

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Cortinovis, Serbouti; Ercolano, Riccardi, Cittadino, Di Livio, Sannipoli; Mastroianni, Fabrizi.

Il tabellino finale dice 6-0 per i giallorossi, ancora una volta trascinati da un ispirato Paulo Dybala, che si è preso la scena siglando una doppietta. Non è rimasto a secco Belotti, anche lui trovando il gol in due occasioni, così come il suo compagno di reparto.

Anche Ibanez ed il giovane Pagano, che sono riusciti a mettere lo zampino nel match grazie ai loro gol, con il match che non è mai stato in discussione, soprattutto grazie al divario tecnico degli elementi in campo.