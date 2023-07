Roma-Latina, tegola per Mourinho: esce subito per infortunio

Roma-Latina, prima tegola della stagione per Mourinho che perde già i pezzi in vista dell’imminente inizio di campionato

La maledizione degli infortuni non lascia in pace la Roma. Sono anni ormai che quello degli infortuni è più di un semplice problema a Trigoria, con Mourinho ormai abituato a dover sopperire alle assenze. Lo scorso anno i giocatori più importanti sono mancati nella fase chiave della stagione, rendendo ancora più difficile il percorso dei giallorossi in Serie A per la qualificazione in Champions e in Europa League.

Con una rosa più lunga l’allenatore avrebbe potuto far riposare i suoi ragazzi, e magari chissà il finale sarebbe potuto essere diverso, almeno in campionato. La stagione non fa in tempo a ricominciare che il tecnico portoghese deve già fare i conti con il primo infortunio, arrivato nell’amichevole odierna contro il Latina.

Roma-Latina, prima tegola per Mourinho: abbandona il campo per infortunio

La Roma di José Mourinho è impegnata in una delle amichevoli precampionato, mirate a recuperare la forma e a mettere minuti nella gambe in vista della ripresa dei campionati. Dopo il match con la Boreale oggi tocca al Latina, ma il tecnico portoghese è già costretto a dover fare i conti con i primi infortuni.

È proprio il norvegese Solbakken che è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra, al suo posto entra in campo il Faraone El Shaarawy.

Non sono chiari ancora i tempi di recupero, anche se non dovrebbe trattarsi di niente di esageratamente grave, tuttavia il problema infortuni sembra non voler lasciare in pace gli uomini di Mourinho.

Così in campo le due squadre:

99 Svilar

2 Karsdorp

6 Smalling

11 Belotti

14 Llorente

18 Solbakken

22 Aouar

23 Mancini

52 Bove

59 Zalewski

60 Pagano

1 Cardinali

4 Serbouti

5 Cortinovis

7 Di Livio

8 Sannipoli

9 Mastroianni

10 Cittadino

13 De Santis

20 Ercolano

30 Riccardi

92 Fabrizi