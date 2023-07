Trasferimento non valido e intervento FIFA: la multa sblocca il mercato

Mercato sbloccato e decisione UFFICIALE: dopo l’intervento della FIFA, arriva la multa milionaria per il giocatore. Ecco cosa sta succedendo.

Le attuali questioni in casa giallorossa stanno certamente riguardando una pluralità di fattori e aspetti quali la ricerca di un centravanti gradito a Mourinho e prelevabile alle giuste condizioni, unitamente all’approdo di un centrocampista che permetta di corroborare una regione centrale migliorata dall’approdo di Aouar ma ad oggi certamente necessitante di almeno un altro volto nuovo.

Come prevedibile, il calciomercato resta, dunque, uno degli argomenti principali di discussione e in grado di generare le maggiori attenzioni, soprattutto alla luce di una prossimità dell’inizio stagionale che giustifica la necessità di accelerare i tempi, al fine di consegnare scacchieri pronti ai rispettivi allenatori in vista del prossimo campionato. Ne sa qualcosa lo stesso Tiago Pinto, consapevole di non poter spendere troppo ma altrettanto conscio che, parallelamente all’attenzione per le cessioni, andranno concretizzati almeno altri due nuovi arrivi.

Caso Pape Gueye, multa milionaria e mercato sbloccato: c’è la decisione

Pur rappresentando il filo rosso degli interessi attuali in casa Roma e non solo, il calciomercato risulta però in questi giorni al centro di un’altra importante questione di vecchia data. Ci riferiamo alla posizione di Pape Gueye, centrocampista del Marsiglia prelevato nel 2020 da Le Havre e reduce da un periodo in prestito al Siviglia.

Il classe 1999, come raccontato a suo tempo, era finito al centro delle indagini della FIFA per il passaggio al club francese, non rispettando in questo modo quel pre-accordo che avrebbe dovuto condurlo al Watford nell’estate del suo addio a Le Havre. La decisione della FIFA fu quella di bloccare il calciomercato del Marsiglia, prontamente rivoltosi al TAS mentre il club inglese, tramite il CAS, chiedeva un aumento della multa inizialmente pattuita a 2.5 milioni di euro.

A più di un anno di distanza, il caso Gueye volge adesso al termine, grazie alla pronuncia della sentenza definitiva da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport. In queste ore è stato infatti revocato il divieto di fare mercato all’OM, mentre a Pape Gueye è stata inflitta una multa di 2.5 milioni di euro per il mancato rispetto dell’accordo contrattuale.