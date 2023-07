Vlahovic lo ‘regala’ alla Roma: il dietrofront spariglia le carte

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia tirano in ballo anche i giallorossi in un interessante effetto domino.

La sessione estiva di mercato della Roma sta attraversando una fase esplorativa piuttosto importante. I giallorossi vogliono puntellare l’organico con acquisti mirati soprattutto per il centrocampo e l’attacco, ma devono fare i conti anche con le possibili cessioni.

Addii che eventualmente spalancherebbero la porte ad innesti importanti, con i profili di Morata e Scamacca che continuano a risultare nei radar della Roma. L’intreccio per i due bomber, però, va inevitabilmente collocato nell’ottica di un potenziale effetto domino internazionale. Sia per lo spagnolo che per l’ex Sassuolo, infatti, in tempi e in modi diversi sia la Juventus che l’Inter hanno mostrato interesse.

Si raffredda la pista Vlahovic-Psg: come cambia il mercato della Roma

Le mosse di mercato dei bianconeri e dei nerazzurri, anzi, si sono incrociate pericolosamente sul fronte Lukaku. L’attaccante belga, infatti, ha praticamente trovato un accordo di massima con la Juventus; tuttavia Giuntoli non può affondare il colpo fino a quando non sarà trovata la quadra per la cessione di Vlahovic.

Stando a quanto trapela dalla Francia, il Psg si sarebbe addirittura defilato nella corsa al bomber serbo della Juventus, esternando dei dubbi sulla sua condizione fisica. RMC Sport, in particolare, svela che i parigini avrebbero individuato in Harry Kane la pista prioritaria per l’attacco. Tutto questo chiaramente potrebbe innescare un interessante effetto domino. Senza i soldi intascati dalla cessione di Vlahovic, infatti, la Juve non potrebbe porre mano al restyling definitivo del suo parco attaccanti. A quel punto, infatti, sarebbe da scartare a priori le piste che portano a Morata ed Hojlund, seguiti con interesse anche dall’Inter che a quel punto potrebbe lasciare campo libero a Pinto sugli altri ‘fronti’. La Roma monitora con attenzione l’evolvere della situazione.