Blitz a Roma di Scamacca: ore bollenti, ecco cosa sta succedendo

Blitz a Roma di Scamacca, sono ore calde per la chiusura della trattativa per riportare il centravanti a Roma: ecco cosa sta succedendo

Il mercato della Roma è momentaneamente bloccato dopo una partenza a razzo. La sessione estiva di calciomercato non era ancora iniziata quando Pinto è riuscito a Portare a Roma due calciatori del calibro di Aouar e Ndicka, rispettivamente classe 1998 e 1999, elementi che non solo alzano il tasso tecnico della rosa, ma che ne abbassano considerevolmente l’età media. Prima dell’affondo decisivo per Llorente.

In difesa la conferma di Llorente, che torna in prestito dal Leeds, consegna a Mourinho uno dei reparti più solidi del campionato, ma soprattutto ricco di alternative, salvo una cessione di Roger Ibanez, finito nel mirino di diversi club, tra cui anche il Napoli, che ha fatto un sondaggio per il difensore, ma il prezzo fissato dalla Roma è stato ritenuto eccessivo.

La priorità resta l’acquisto di un centravanti, per il quale sono stati sondati i nomi di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Per lo spagnolo la trattativa con l’Atletico è complicata e ricca di concorrenza, diverso è il discorso per l’ex Sassuolo, per il quale sono ore calde per la chiusura dell’affare.

Alvaro Morata e Gianluca Scamacca restano dunque i principali indiziati per il ruolo di centravanti in casa Roma, ruolo ritenuto una priorità sia da Mourinho che dalla società. La pista che porta allo spagnolo si è decisamente raffreddata, dopo che il calciatore ha trovato l’accordo anche con l’Inter.

Si riapre dunque la strada che porta a Scamacca il quale, secondo quanto riportato da Flavio Tassotti, sarebbe già a Roma, anche se per motivi famigliari. L’attaccante ha già dichiarato più volte che la destinazione Roma sarebbe la sua preferita, ma c’è da “abbattere” il muro del West Ham.

Qualcosa sta bollendo di nuovo in pentola… E nel frattempo #Scamacca è a Roma. Per motivi familiari. #ASRoma

Gli inglesi infatti chiedono non meno di 35 milioni per farlo partire, la Roma invece vorrebbe chiudere l’operazione in prestito, ma gli Hammers accetterebbero questa soluzione solo nel caso in cui venga garantito l’obbligo di riscatto.

Nel frattempo però la “visita” a Roma di Scamacca – tralasciando le vicissitudini extra-campo – ha alimentato anche le voci di mercato. Indizio o mera fatalità? In queste calde ore di calciomercato, nulla si può trascurare…