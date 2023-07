Calciomercato Roma, corsa contro il tempo Dybala: hanno scelto lui

Calciomercato Roma, infortunio e colpo scudetto Dybala: in Spagna fanno sul serio per il 21 di Mourinho. Corsa contro il tempo.

Come ormai emerso dall’evoluzione delle tante trattative di un calciomercato entrato nel vivo ma ancora poco dinamico per diverse realtà del nostro campionato, saranno certamente numerose le novità che contraddistingueranno la prossima stagione, alla luce dei cambiamenti concretizzati in questi mesi estivi e dei tanti dialoghi che, anche in casa Roma, lasciano intendere come ci siano tutti i presupposti per assistere a grandi cambiamenti per il prossimo campionato.

I timori principali dei tifosi della Roma, come noto, riguardavano soprattutto la posizione di Mourinho, un cui addio risultava scenario non poco preoccupante per una piazza ben consapevole dell’importanza e la centralità del mister, circa la quale, soprattutto dopo Budapest, non parevano esserci numerosissime garanzie.

Gli emblematici segnali dopo Roma-Spezia e le stesse dichiarazioni implicite ma ben interpretabili da orecchi più attenti, hanno alla fine portato lo Special One ad onorare il proprio contratto, collocandolo ancora al centro di un progetto per il quale il portoghese ha chiesto da tempo garanzie.

Calciomercato Roma, Dybala al posto di David Silva: il piano della Real Sociedad

I nuovi volti arrivati a Trigoria fino a questo momento paiono destinati a rappresentare valido ma non necessario coadiuvante per il tecnico, consapevole di avere bisogno di almeno altri due rinforzi di livello, soprattutto in attacco e centrocampo. Squisitamente legata alla posizione del mister, come ricorderete, era poi anche lo scenario legato al futuro di Dybala, del quale preoccupava in particolar modo una clausola dal valore tutt’altro che inabbordabile.

La scadenza per i 12 milioni in Italia e i 20 milioni di clausola all’estero è fissata al 31 luglio e, come emerso anche dalle notizie di queste ore e giorni, ai piani alti di Trigoria si è alla ricerca di un’intesa con Antun e colleghi al fine di consolidare la posizione di Paulo nel club giallorosso. Ciò non cancella però del tutto le preoccupazioni e i possibili affondi in questo rush finale che ci separa dalla defungere della clausola su citata.

Stando a quanto riferito da El Gol Digital, in particolar modo, la Joya sarebbe finita nel mirino della Real Sociedad, soprattutto dopo il grave infortunio di David Silva che, come ammesso dallo stesso allenatore Imanol Alguacil, costringerà il club a cercarne un valido sostituto in attesa del rientro. La qualità e le caratteristiche del 21 di Mourinho sono tutt’altro che lontane da quelle del fuoriclasse ex Manchester City.

L’avvicinarsi del 31 luglio, la centralità di Dybala nella Capitale e, soprattutto, i dialoghi di cui detto sopra finalizzati al corroboramento della fissità di Paulo all’interno del mondo giallorosso rappresentano però per ora degli aspetti non meno trascurabili rispetto all’interesse del club spagnolo.