Calciomercato Roma, ossessione Premier League: il colpo di scena è clamoroso

Calciomercato Roma, l’ossessione Premier League ormai ha preso nella testa tutti i giocatori. Il colpo di scena è clamoroso

La Roma vola alla volta del Portogallo senza un attaccante e senza quel centrocampista che serve a Mourinho per completare la rosa. Lasciando per un momento da parte il ruolo della punta, i nomi li sappiamo, concentriamoci invece su quelli che sono i nomi che circolano per la zona mediana del campo, dove oltre Renato Sanches, Kamada e Dominguez, c’è pure Sabitzer.

Il centrocampista austriaco è di proprietà del Bayern Monaco ma da quella parti difficilmente resterà. Si è parlato di un interesse della Roma che forse è stato confermato pure dal calciatore qualche settimana fa con una stories Instagram dove, ad accompagnare la sua foto in vacanza, c’era scritto “Buongiorno” in italiano. Un segnale che molti hanno interpretato in questo modo, ma adesso dalla Germania, secondo la Bild, il giocatore avrebbe una precisa preferenza.

Calciomercato Roma, Sabitzer vuole la Premier League

Lo scorso anno ha giocato con la maglia del Manchester United, ma di presenze comunque ne ha fatte poche. Ma questo non gli permette di non pensare ad un ritorno proprio nel massimo campionato inglese, rispedendo pure al mittente quella che è l’offerta del Borussia Dortmund, che lo ha messo nel mirino. Sì, secondo gli esperti di calciomercato del giornale tedesco, che ne hanno parlato in un podcast, Sabitzer preferisce la Premier.

Un’ossessione il massimo campionato inglese per tutti i calciatori che, una volta sognavano di giocare in Serie A mentre adesso vogliono andare al di là della Manica. Una situazione quindi che stride con quelli che sono gli obiettivi della Roma che adesso, forse, è costretta ad andare in maniera definitiva verso il portoghese che gioca nel Psg.