Calciomercato Roma, posizione scomoda Morata: “La famiglia non vuole”

Calciomercato Roma, duello con l’Inter per Morata e posizione scomoda dopo il nuovo ingaggio. C’è l’annuncio.

Morata continua ad essere uno dei protagonisti principali di un calciomercato italiano che ha fin qui visto partire diversi elementi importanti, attratti sia dalla Premier che dalla ricchissima Arabia, ma che si è al contempo distinta per ingaggi funzionali e importanti, soprattutto in determinate realtà.

In attesa di comprendere le prossime mosse dell’Inter dopo gli ingaggi di questo mese e i non meno importanti addii concretizzati tra giugno e luglio, tra le società più dinamiche si segnala un Milan attento e celere nel rinvestire i soldi arrivati dal Newcastle per Tonali. Discorso diverso e delicato, invece, per la Roma, fin qui rinforzatasi in modo funzionale e intelligente, lungi da sborsi economici ma al contempo consapevole di dover accontentare Mourinho in modo tempestivo soprattutto su alcuni scenari.

Calciomercato Roma, situazione scomoda Morata: “Mou ci sta provando”

L’ambito di interesse, come noto, continua ad essere legato al su citato Morata, finito al centro di interessi e attenzioni che, in casa Roma, abbraccia anche la questione centrocampista destinata a continuare a rappresentare un vero e proprio filo rosso di questo spezzone centrale e importante di calciomercato. Al netto delle attese per scenari come quello di Renato Sanches o Sabitzer, si continua a registrare una sorta di stallo sul fronte Morata, almeno in casa Roma.

Stando a quanto riferito da Jorge Garcia ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it, infatti, l’ex Juventus continua ad essere nel serio e concreto mirino dell’Inter, oltre che della stessa Roma. Su tale scenario, queste le sue parole: “Morata sappiamo da gennaio è che vuole partire perché è in una posizione scomoda dopo l’arrivo di Depay. La famiglia vuole tornare in Italia e non andare in Arabia mentre lui intende guadagnare le stesse cifre della Spagna. Mou sta tentando di acquistarlo ma la squadra più vicina è l’Inter“.