Calciomercato Roma, insistenza e data fissata per Tiago Pinto: ecco cosa manca per il rinforzo tanto atteso.

Tanti nomi stanno in questo momento stimolando la piazza giallorossa, consapevole della prossimità di quella che sarà la terza stagione di Mourinho all’ombra del Colosseo. Dopo la delusione di Budapest e quella situazione di attesa legata alla posizione del tecnico che non aveva mai perso occasione per evidenziare il proprio anelito a cambiamenti che consentissero lui di avere quel famoso “di più” a disposizione, in quel di Trigoria sembrano essere state confermate alcune delle certezze più importanti.

José Mourinho a parte, l’attuale permanenza di un Dybala sereno e consapevole della propria centralità rappresenta certamente un segnale, unitamente al mantenimento dell’ossatura principale di una rosa rimpinguata con funzionali ed economici approdi, ai quali Tiago Pinto spera di poter aggiungere, però, almeno un’altra coppia di nomi nuovi. I monitoraggi principali, come da tempo noto, stanno riguardando soprattutto attacco e centrocampo, per i quali si registrano diversi elementi finiti nel mirino della Roma.

Calciomercato Roma, insistenza per Renato Sanches: decisiva la volontà del PSG

Se per la zona offensiva i nomi più caldi continuano a ridursi alla coppia Morata-Scamacca, si evidenzi come anche la situazione a centrocampo abbia seguito e vissuto fin qui delle evoluzioni importanti, abbracciando una pluralità di nomi, diversi spesso per caratteristiche e condizioni di ingaggio.

Da Sabitzer a McTominay, passando per il possibile ritorno di fiamma di Paredes secondo i media argentini. Il tutto senza dimenticare del tormentone Frattesi e di un Renato Sanches che, lungi dall’essere finito in sordina, è stato almeno tra le fila dei tifosi uno dei nomi in grado di stimolare minore attenzione. La Roma, però, parrebbe intenzionata a puntare sul centrocampista portoghese, sotto contratto con il PSG e vantante dalla propria parte duttilità e ancora ampi margini di miglioramento.

Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, a detta del quale i giallorossi sarebbero intenzionati ad approfondire i dialoghi nei prossimi giorni. L’insistenza del club non ha però portato il PSG a ponderare una decisione definitiva: il giocatore è attualmente considerato appartenente al progetto, come evidenziato anche dalla sua presenza nel ritiro sotto la gestione di Luis Enrique.

Non si registrano intenzioni o volontà di aprire al prestito ma il fatto che se ne riparlerà nei prossimi giorni potrebbe generare evoluzioni, con la decisione principale che spetterà soprattutto al club francese.