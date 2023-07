Calciomercato Roma, rinnovo Dybala e data ‘slittata’: il piano di Pinto

Calciomercato Roma, firma Dybala e data slittata: Pinto ha le idee chiare, ecco il piano per il futuro del 21 di Mourinho.

Arrivato nella Capitale proprio un anno fa, al termine di una trattativa e di una telenovela di mercato che aveva interessato soprattutto Napoli e Inter e in grado di generare una eco mediatica immediata quanto evidente, Paulo Dybala continua a rappresentare uno dei nomi pi chiacchierati di queste settimane estive.

Proprio parallelamente all’evoluzione di questioni relative a scenari come quello di Morata o la ricerca di un centrocampista, da fine stagione la posizione di Paulo ha rappresentato un motivo di grande interesse. Come noto, già dai primissimi giorni del suo ingaggio, al grande entusiasmo e all’incredulità per la sua firma aveva fatto seguito una certa preoccupazione per la presenza di una doppia clausola rescissoria, considerata non proprio in grado di riflettere il valore dell’argentino e rappresentante un potenziale pericolo per eventuali affondi italiani o esteri.

Circa un anno dopo e ad una settimana di distanza dalla scadenza di una clausola la cui validità si esaurirà il 31 luglio, Tiago Pinto e colleghi hanno però manifestato idee chiare e concrete circa la posizione del giocatore, reduce da una stagione non sempre continua da un punto di vista fisico ma rivelatosi in più di un’occasione leader tecnico e fattore determinante per Mourinho.

Calciomercato Roma, rinnovo senza clausola Dybala: il piano di Pinto

A fare il punto sull’attuale situazione Dybala, dopo gli aggiornamenti di questi giorni e le ultime notizie della mattinata, ci ha pensato “La Gazzetta dello Sport”, dalle cui penne è arrivata la conferma circa i contatti dei prossimi giorni, finalizzati ad esaudire e rispettare gli obiettivi di Pinto e della Roma.

Il GM è in questa fase rimasto nella Capitale, ritardando la partenza per il Portogallo, al fine di piazzare gli esuberi rimasti in rosa. Rientrata tale situazione, l’inizio della settimana prossima sarà momento di contatto con Jorge Antun, col quale si discuterà per rimuovere definitivamente la clausola, al fronte di un aumento dello stipendio. Dopo il sostanzioso aumento legato a bonus che lo hanno piazzato in pole position tra i giocatori più pagati, la Roma potrebbe però decidere di tutelarsi ulteriormente.

Seppur lungi da atteggiamenti di smania e frettolosità, soprattutto alla luce della necessità di affrontare altri discorsi relativi ad entrate e uscite, i giallorossi potrebbero prossimamente ragionare su un ulteriore ritocco dell’ingaggio. Il fine ultimo è quello di provare a capire se ci siano i margini per un nuovo accordo, da sottoscrivere senza troppa fretta e con l’obiettivo di rimuovere totalmente la presenza di clausole rescissorie.

Un segnale importante, che presupporrebbe l’ormai nota e duplice volontà di voler continuare il percorso insieme.