Calciomercato Roma, Scamacca non convocato: motivo svelato

Calciomercato Roma, esclusione UFFICIALE di Scamacca: svelato il motivo della mancata convocazione.

L’ex Sassuolo sta certamente rappresentando uno dei profili in grado di generare le maggiori attenzioni nel corso di queste settimane di mercato, alla luce di un forte interessamento nei suoi confronti da parte di chi, come la stessa Roma, si sia detto interessato alle sue prestazioni.

La giovane età, unitamente a qualità e margini di crescita che aveva già palesemente sciorinato tra Genoa e, soprattutto, Reggio Emilia, sono stati confermati anche in questo primo anno di Premier League, macchiato dall’infortunio capitato a metà campionato che non ha comunque diminuito consapevolezza circa il suo valore.

Parallelamente alla questione Morata, dunque, il futuro di Scamacca continua a porsi nella lista degli aspetti in grado di generare le maggiori attenzioni in questo spezzone centrale di calciomercato, durante il quale, anche la Juventus ha palesato degli interessamenti non poi così lontani da quelli giunti nei suoi confronti anche da Milan e Inter.

Calciomercato Roma, niente amichevole per Scamacca: il motivo della decisione di Moyes

La Roma, dal proprio canto, gradirebbe non poco un ritorno a casa di Gianluca, seppur a delle condizioni attualmente non considerate congrue dal West Ham e alla base di un’attesa che nasce soprattutto dalla divergenza creatasi tra il club inglese e quello capitolino.

Le recenti parole dell’ex Sassuolo circa la stima nutrita nei confronti di Mourinho e l’amore per una piazza e una città come quella romanista avevano assunto il sapore di un chiaro e amorevole ‘occhiolino’, per il momento non sufficiente però ad accontentare una volontà condivisa dalla stessa Roma, oltre che dal centravanti. In attesa di capire in che modo possano esserci evoluzioni e possibili svolte, intanto, è arrivata in queste ore la scelta ufficiale del West Ham di escluderlo dall’amichevole contro il DagenHam & Red.

Una decisione che parrebbe poter assumere un sapore emblematico e dai possibili risvolti sul mercato, soprattutto se si ricorda che Scamacca era stato convocato per le passate gare amichevoli, durante le quali era riuscito a realizzare anche due reti. In realtà, la scelta sarebbe da ricercarsi nella volontà dell’allenatore, David Moyes.

Quest’ultimo ha infatti optato per un risparmio delle energie più ‘nobili’, facendo affidamento soprattutto agli elementi più giovani e alle seconde linee. Non a caso, come Scamacca, nemmeno profili come Zouma, Emerson Palmieri, Ings o Michail Antonio sono stati convocati per la partita di oggi.