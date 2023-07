Calciomercato Roma, triplo sì di Mourinho: Pinto ha detto basta

Sia in entrata che in uscita, le mosse di Tiago Pinto per rinforzare l’organico con innesti mirati non passano inosservati. Ecco quanto svelato a TV PLAY.

Sia in entrata che in uscita sono giorni molto importanti in casa Roma, con i giallorossi che sperano di perfezionare quelle trattative con cui puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho.

Le idee, soprattutto in attacco, di certo non mancano. A cominciare dal profilo di Gianluca Scamacca, ritornato prepotentemente in auge nel corso delle prossime ore. Il GM della Roma, però, spera di capitalizzare altre importanti occasioni. Del resto la sessione estiva di calciomercato si era aperta con gli innesti a parametro zero di Aouar e Ndicka. In realtà, gli acquisti a parametro zero della Roma sarebbero potuti essere anche di più.

Calciomercato Roma, da Bonucci a Dzeko: il punto di Camelio a TV PLAY

A trattare questo tema è stato il giornalista di ‘Radio Radio’ Enrico Camelio. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda sul canale TV PLAY, Camelio ha svelato come Bonucci, Cuadrado e Dzeko fossero stati proposti alla Roma. Ma non solo. Al benestare di Mourinho che avrebbe dunque avallato le tre operazioni, ha fatto seguito il no di Tiago Pinto che avrebbe bocciato questo tipo di operazioni.

Ecco quanto riferito da Camelio ai microfoni di TV PLAY: “Bonucci, Cuadrado e Dzeko sono stati proposti alla Roma circa un mese fa da Lucci. Mourinho aveva detto sì, ma Pinto ha detto no”. Ricordiamo che Cuadrado si è poi accasato all’Inter mentre Dzeko ha scelto di vestire la maglia del Fenerbahçe. Per Bonucci, invece, la situazione si presenta come un rebus ancora tutto da sciogliere. Il difensore della Juventus, messo ai margini da Allegri, si sta guardando intorno alla ricerca di nuove soluzioni. Salvo clamorosi colpi di scena, però, il futuro dell’esperto difensore della ‘Vecchia Signora’ non sarà nella Capitale: sia la Lazio che Pinto, infatti, hanno detto no.